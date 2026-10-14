Președintele Nicușor Dan va discuta miercuri, de la ora 15:00, cu președinta Bulgariei, Iliana Iotova, despre atacurile recente asupra navelor comerciale din Marea Neagră și măsurile necesare pentru protejarea navigației maritime. Discuția are loc pe fondul deteriorării situației de securitate din regiune, după mai multe incidente care au provocat victime și pagube materiale.

Potrivit Administrației Prezidențiale, cei doi oficiali vor aborda riscurile la adresa navigației și modalitățile prin care România și Bulgaria pot contribui la creșterea siguranței maritime.

Premierul Ilie Bolojan a discutat marți, telefonic, cu omologul său bulgar, Rumen Radev, despre situația de securitate din Marea Neagră și atacurile asupra navelor comerciale.

În timpul convorbirii, șeful Guvernului român a condamnat atacurile asupra navelor aflate în zona economică exclusivă a Bulgariei și a subliniat riscurile pe care acestea le reprezintă pentru navigația civilă.

„Premierul român a condamnat ferm atacurile asupra navelor comerciale din zona economică exclusivă a Bulgariei, subliniind că astfel de acțiuni împotriva navigației civile sunt inacceptabile și reprezintă încălcări grave ale dreptului maritim și ale dreptului internațional. Aceste atacuri sunt consecințe ale războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Cei doi oficiali au discutat despre consolidarea coordonării dintre România și Bulgaria, inclusiv prin cooperarea cu Turcia, pentru a întări securitatea regională, inclusiv cea maritimă”, se arată în comunicat.

Pe 5 octombrie, nava turcească Royad Mammadov a fost lovită de drone în apropierea platformei „Pescăruș”, care aparține companiei Petrom. În urma incidentului, doi membri ai echipajului au murit, iar alți 11 au fost răniți, potrivit autorităților.

Incidentul este considerat cel mai grav produs în apropierea țărmului românesc de la începutul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Atacul a readus în atenție riscurile la care sunt expuse navele comerciale care tranzitează Marea Neagră, în condițiile intensificării confruntărilor din regiune.

Un alt incident grav a avut loc în noaptea de 12 spre 13 octombrie. Nava de marfă „CHELSEA 3”, sub pavilion maltez și deținută de proprietari ucraineni, a fost lovită de trei drone aeriene la aproximativ 18 mile marine est de orașul Beala, în apele teritoriale ale Bulgariei, potrivit agenției BGNES.

Cei 15 membri ai echipajului au fost evacuați, iar șase marinari au suferit răni în urma atacului.

O altă navă a fost lovită la aproximativ 17 mile marine est de Krapets și s-a scufundat. Informațiile apărute despre identitatea navei și numărul persoanelor care au supraviețuit au fost contradictorii.

Seria incidentelor a determinat autoritățile bulgare să solicite măsuri suplimentare pentru protejarea transportului maritim și prevenirea unor noi atacuri.

Ministrul bulgar al Apărării, Dimităr Stoianov, a purtat discuții telefonice de urgență cu omologii săi din România și Turcia, după atacurile asupra navelor comerciale, relatează Dunav Most, citat de Rador.

Autoritățile bulgare solicită intensificarea imediată a monitorizării regiunii și îmbunătățirea schimbului de informații, în cooperare cu structurile NATO.

În timpul discuțiilor cu viceprim-ministrul și ministrul Apărării Naționale al României, Radu Miruță, și cu ministrul Apărării din Turcia, Yașar Güler, oficialii au analizat evoluțiile de securitate din regiune. Concluzia prezentată în urma evaluării a fost că situația s-a deteriorat considerabil.

Guvernul bulgar a condamnat atacurile asupra navelor comerciale, pe care le consideră încălcări grave ale dreptului maritim internațional.