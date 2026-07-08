Politica

Nicușor Dan, concluzii după Summitul NATO de la Ankara

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Nicușor Dan, concluzii după Summitul NATO de la AnkaraNicușor Dan. Sursa foto: Captură voseo
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Din cuprinsul articolului

Președintele României a evidențiat, la finalul Summitului de la Ankara, importanța unității NATO și menținerea legăturii transatlantice, inclusiv prin implicarea Statelor Unite în Alianță. Șeful statului a vorbit despre angajamentele asumate de statele membre privind creșterea cheltuielilor pentru apărare și a arătat că România a ajuns în acest an la aproximativ 2,5% din PIB pentru apărare, la care se adaugă 1,2% pentru infrastructură.

Potrivit acestuia, 40% din fondurile destinate apărării sunt direcționate către înzestrare, respectiv achiziția de echipamente noi.

Ce a declarat Nicușor Dan

„Au fost mai multe chestiuni importante. Summitul de la Haga a fost un moment de cotitură când SUA au pus în discuție creșterea cheltuielilor de apărare. A fost un moment acum la un an să vede cum suntem, iar răspunsul este că statele europene au luat în serios angajamentul de acum un an. România este la 2,5% pentru apărare, plus 1,2% infrastructură. A fost o discuție despre cum facem ca banii să se transforme repede în echipamente. Noi ne-am alăturat și Băncii pentru apărare care va avea un sediu în România, din cele patru. Discuția e cum facem ca echipamentele să vină în timp util”, a arătat el.

„Un lucru bun pentru România: s-a reafirmat că Rusia este principala amenințare la adresa Alianței, s-a menționat sprijinul pentru Ucraina ceea ce este important pentru apărarea Europei. Solicitarea noastră către parteneri a fost să contribuie la capacitățile de apărare ale Moldovei și, bineînțeles, importanța Mării Negre, din perspectivă militară și energetică. Este poarta de intrare în Europa a energiei din zona caspică”, a continuat șeful statului.

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