Nicușor Dan a susținut că Peter Magyar, prim-ministrul ales al Ungariei, s-ar putea asemăna cu Giorgia Meloni

Președintele Nicușor Dan a declarat joi, despre Peter Magyar, prim-ministrul ales al Ungariei, că, deși acesta se definește ca pro-european, acțiunile sale viitoare vor arăta această orientare. „Cred că putem, aşa, intuitiv, să-l vedem undeva într-o zonă apropiată doamnei Meloni, ca acţiune politică europeană”, a afirmat acesta, la un post de radio.

Președintele a declarat că există un public ungar aflat într-o zonă „naționalist-suveranistă”, iar Peter Magyar este reprezentantul acestor oameni.

„Domnia sa se defineşte ca pro-european, o să vedem în acţiunile sale viitoare. Cred că putem, aşa, intuitiv, să-l vedem undeva într-o zonă apropiată doamnei Meloni, ca acţiune politică europeană”, a afirmat șeful statului, la Europa FM.

Referitor la o posibilă demisie a lui Kelemen Hunor din fruntea UDMR, după ce a anunțat că îl susține pe Viktor Orban, Nicușor Dan a declarat că este vorba despre o corespondență între politician și publicul său.

„Din câte am citit în presă, maghiarii din Transilvania l-au votat 90% pe Orban, şi atunci, domnia sa, fiind reprezentantul acestor oameni care au votat în felul ăsta, nu cred”, a spus șeful statului.

Președintele UDMR a declarat marți că niciun membru al partidului nu i-a cerut să demisioneze din fruntea Uniunii.

„Pentru noi tot timpul a fost important să existe o colaborare între cele două guverne, între cele două ţări. Din varii motive nu putem acum să epuizăm subiectul. Sunt două ţări vecine, aici există o comunitate maghiară mare, sunt interese comune în toate domeniile, dacă vreţi. Şi de acest punct de vedere, da, susţinem în continuare”, explica acesta.

De asemenea, liderul UDMR a anunțat că va avea săptămâna viitoare o discuție cu Peter Magyar. „Am avut o discuţie scurtă cu Peter Magyar şi am stabilit, m-a rugat, când pot să ajung la Budapesta să avem o discuţie faţă în faţă, şi am spus că săptămâna viitoare pot să ajung. Nu am stabilit ziua, nu am stabilit ora. A rămas să vorbim luni, marţi, în funcţie de programul meu”, afirma Kelemen Hunor.