Le Echos: Giorgia Meloni, între presiuni externe și fragilizarea echilibrului diplomatic

Giorgia Meloni, care se prezenta drept un „pod între Europa și Statele Unite”, se confruntă cu o erodare a credibilității internaționale, pe fondul schimbărilor politice din Ungaria și al relației tot mai tensionate cu Donald Trump, potrivit Les Echos.

Șefa guvernului italian se află într-o poziție complicată, încercând să mențină un echilibru între partenerii săi internaționali. Pe de o parte, relația cu Donald Trump devine tot mai greu de gestionat, în contextul comportamentului imprevizibil al liderului american.

Pe de altă parte, înfrângerea istorică a lui Viktor Orban în Ungaria, considerat un model pentru dreapta conservatoare italiană, îi reduce sprijinul politic extern.

Această combinație de factori afectează capacitatea Giorgiei Meloni de a-și continua strategia diplomatică, domeniu care până recent reprezenta unul dintre punctele sale forte, dar care riscă să devină o vulnerabilitate majoră.

Victoria lui Péter Magyar la alegerile legislative din Ungaria marchează o schimbare semnificativă în peisajul politic regional. Giorgia Meloni a salutat rezultatul, vorbind despre o „victorie clară”, și i-a transmis un mesaj de rămas-bun politic lui Viktor Orban, mulțumindu-i pentru colaborarea din ultimii ani.

În trecut, lidera italiană și-a exprimat explicit susținerea pentru Orban, inclusiv printr-un mesaj video în campania electorală a acestuia. De asemenea, vicepremierul italian Matteo Salvini s-a deplasat la Budapesta pentru a-l sprijini.

Dispariția unui aliat important din axa suveranistă europeană slăbește poziția Giorgiei Meloni, în condițiile în care Ungaria funcționa ca un punct de concentrare a criticilor venite din partea Bruxelles-ului, permițând Italiei să adopte o poziție mai moderată.

În Italia, adversarii politici ai premierului au reacționat rapid la evoluțiile externe. Fostul prim-ministru Matteo Renzi a ironizat situația, sugerând că sprijinul oferit de Meloni aliaților săi devine un dezavantaj. La rândul său, lidera Partidului Democrat, Elly Schlein, consideră că perioada curentelor suveraniste și a dreptei naționaliste se apropie de final.

Cu toate acestea, Giorgia Meloni nu este, în prezent, în pericol imediat de a-și pierde poziția, deși pierderea unui aliat strategic îi reduce marja de manevră pe plan european.

În paralel, relația cu Donald Trump generează dificultăți suplimentare. Politicile economice și de securitate promovate de liderul american afectează direct Italia, inclusiv prin impunerea de taxe vamale, presiuni pentru creșterea cheltuielilor militare și consecințele unui conflict în Iran, care amplifică criza energetică.

Tensiunile au escaladat după ce Donald Trump a criticat public pozițiile Papei Leon al XIV-lea privind războiul din Orientul Mijlociu. Giorgia Meloni a reacționat, calificând drept inacceptabile declarațiile la adresa Suveranului Pontif, într-un context în care coaliția de guvernare de la Roma, ancorată în valori creștine, nu își poate permite deteriorarea relațiilor cu Vaticanul.

Replica liderului american nu a întârziat: acesta și-a exprimat dezamăgirea față de refuzul Italiei de a participa la conflictul cu Iranul, punând sub semnul întrebării curajul premierului italian.

În acest context, Giorgia Meloni se află în fața unei decizii strategice. Ea trebuie să aleagă între accentuarea discursului populist, în perspectiva alegerilor legislative viitoare, sau consolidarea transformării partidului său, Fratelli d’Italia, într-o formațiune conservatoare clasică.

Pierderea sprijinului din Ungaria și dificultățile generate de relația cu Donald Trump ar putea influența decisiv această alegere.