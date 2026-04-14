Le Echos: Giorgia Meloni, între presiuni externe și fragilizarea echilibrului diplomatic

Giorgia Meloni, care se prezenta drept un „pod între Europa și Statele Unite”, se confruntă cu o erodare a credibilității internaționale, pe fondul schimbărilor politice din Ungaria și al relației tot mai tensionate cu Donald Trump, potrivit Les Echos.

Meloni, într-un echilibru diplomatic tot mai dificil

Șefa guvernului italian se află într-o poziție complicată, încercând să mențină un echilibru între partenerii săi internaționali. Pe de o parte, relația cu Donald Trump devine tot mai greu de gestionat, în contextul comportamentului imprevizibil al liderului american.

Pe de altă parte, înfrângerea istorică a lui Viktor Orban în Ungaria, considerat un model pentru dreapta conservatoare italiană, îi reduce sprijinul politic extern.

Această combinație de factori afectează capacitatea Giorgiei Meloni de a-și continua strategia diplomatică, domeniu care până recent reprezenta unul dintre punctele sale forte, dar care riscă să devină o vulnerabilitate majoră.

Bezos atacă poziția lui Musk. Amazon pariază 11,57 miliarde de dolari pe sateliții Globalstar, în competiție directă cu Starlink
Trump: S-ar putea întâmpla ceva la Islamabad, în următoarele două zile. Posibilă reluare a discuțiilor cu Iranul
Reconfigurări politice după alegerile din Ungaria

Victoria lui Péter Magyar la alegerile legislative din Ungaria marchează o schimbare semnificativă în peisajul politic regional. Giorgia Meloni a salutat rezultatul, vorbind despre o „victorie clară”, și i-a transmis un mesaj de rămas-bun politic lui Viktor Orban, mulțumindu-i pentru colaborarea din ultimii ani.

În trecut, lidera italiană și-a exprimat explicit susținerea pentru Orban, inclusiv printr-un mesaj video în campania electorală a acestuia. De asemenea, vicepremierul italian Matteo Salvini s-a deplasat la Budapesta pentru a-l sprijini.

Dispariția unui aliat important din axa suveranistă europeană slăbește poziția Giorgiei Meloni, în condițiile în care Ungaria funcționa ca un punct de concentrare a criticilor venite din partea Bruxelles-ului, permițând Italiei să adopte o poziție mai moderată.

Meloni, critici interne și presiuni politice

În Italia, adversarii politici ai premierului au reacționat rapid la evoluțiile externe. Fostul prim-ministru Matteo Renzi a ironizat situația, sugerând că sprijinul oferit de Meloni aliaților săi devine un dezavantaj. La rândul său, lidera Partidului Democrat, Elly Schlein, consideră că perioada curentelor suveraniste și a dreptei naționaliste se apropie de final.

Cu toate acestea, Giorgia Meloni nu este, în prezent, în pericol imediat de a-și pierde poziția, deși pierderea unui aliat strategic îi reduce marja de manevră pe plan european.

Relația tensionată cu Donald Trump

În paralel, relația cu Donald Trump generează dificultăți suplimentare. Politicile economice și de securitate promovate de liderul american afectează direct Italia, inclusiv prin impunerea de taxe vamale, presiuni pentru creșterea cheltuielilor militare și consecințele unui conflict în Iran, care amplifică criza energetică.

Tensiunile au escaladat după ce Donald Trump a criticat public pozițiile Papei Leon al XIV-lea privind războiul din Orientul Mijlociu. Giorgia Meloni a reacționat, calificând drept inacceptabile declarațiile la adresa Suveranului Pontif, într-un context în care coaliția de guvernare de la Roma, ancorată în valori creștine, nu își poate permite deteriorarea relațiilor cu Vaticanul.

Replica liderului american nu a întârziat: acesta și-a exprimat dezamăgirea față de refuzul Italiei de a participa la conflictul cu Iranul, punând sub semnul întrebării curajul premierului italian.

Moment de răscruce pentru dreapta italiană

În acest context, Giorgia Meloni se află în fața unei decizii strategice. Ea trebuie să aleagă între accentuarea discursului populist, în perspectiva alegerilor legislative viitoare, sau consolidarea transformării partidului său, Fratelli d’Italia, într-o formațiune conservatoare clasică.

Pierderea sprijinului din Ungaria și dificultățile generate de relația cu Donald Trump ar putea influența decisiv această alegere.

Stiri calde

23:54 - MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în Germania. Programul zborurilor, afectat de greve
23:48 - Reprezentantul Rheinmetall în România a anunțat că investițiile companiei în țară vor crea locuri de muncă și vor sus...
23:42 - Vlad Gheorghe i-a cerut lui Peter Magyar să verifice modul în care au fost cheltuiți banii trimiși din bugetul Ungari...
23:35 - Un fost ciclist din Spania, reținut după ce soția sa l-a denunțat pentru hărțuire și agresiune
23:29 - Le Echos: Giorgia Meloni, între presiuni externe și fragilizarea echilibrului diplomatic
23:23 - Traian Băsescu despre ascensiunea lui Péter Magyar: O copie aproape fidelă a lui Orbán

HAI România!

Muzica despre care Grigore Leșe spune că are parfum ceresc și este universală
Muzica despre care Grigore Leșe spune că are parfum ceresc și este universală
De ce are nevoie Peter Magyar de AUR ca de aer. Calcule la Budapesta și la București
De ce are nevoie Peter Magyar de AUR ca de aer. Calcule la Budapesta și la București
Col SRI Tudor Păcuraru, explicații despre legăturile lui Viktor Orban cu rușii. Cum era plătit
Col SRI Tudor Păcuraru, explicații despre legăturile lui Viktor Orban cu rușii. Cum era plătit

Proiecte speciale