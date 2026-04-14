Italia a suspendat reînnoirea acordului de apărare cu Israelul. Conflictul din Orientul Mijlociu a influențat decizia

Guvernul Italiei a decis suspendarea reînnoirii automate a acordului de cooperare în domeniul apărării cu Israelul, invocând evoluțiile recente ale conflictelor din Orientul Mijlociu și impactul acestora asupra stabilității regionale, potrivit agenției Reuters.

Premierul italian, Giorgia Meloni, a confirmat marți că executivul de la Roma a blocat mecanismul de reînnoire automată a acordului bilateral de apărare cu Israel. Declarația a fost făcută la Verona și preluată de agențiile de presă italiene.

Potrivit informațiilor, decizia vine „în lumina situației actuale”, o referire directă la escaladarea tensiunilor din regiune.

Această schimbare marchează o ajustare importantă a poziției Italiei, considerată până recent unul dintre cei mai apropiați aliați ai Israelului în Europa.

În ultimele săptămâni, guvernul italian și-a exprimat tot mai clar îngrijorarea față de acțiunile militare ale Israelului în Liban.

Criticile au vizat inclusiv riscurile pentru trupele italiene desfășurate în cadrul unei misiuni sub mandatul ONU.

Italia contribuie la forța ONU de menținere a păcii din sudul Libanului (UNIFIL), iar intensificarea ostilităților a ridicat preocupări legate de securitatea militarilor europeni din zonă.

În acest context, autoritățile de la Roma au devenit mai prudente în relația militară cu Israelul.

Surse din cadrul Ministerului Apărării italian au indicat că una dintre consecințele imediate ale deciziei este suspendarea cooperării în domeniul instruirii militare comune. Acest tip de colaborare era un pilon important al relației bilaterale în domeniul securității.

Hotărârea a fost luată luni, în cadrul unei reuniuni la nivel înalt la care au participat, pe lângă premierul Meloni, ministrul de externe Antonio Tajani, ministrul apărării Guido Crosetto și vicepremierul Matteo Salvini.

Decizia nu presupune ruperea completă a relațiilor de apărare, ci mai degrabă o suspendare a mecanismelor automate, ceea ce permite guvernului italian să reevalueze periodic cooperarea în funcție de evoluțiile din teren.

Italia se află într-o poziție delicată între menținerea relațiilor tradiționale cu Israelul și respectarea angajamentelor internaționale privind stabilitatea regională și protecția forțelor proprii desfășurate în misiuni externe.

Deși Roma a susținut în mod constant dreptul Israelului la autoapărare, intensificarea operațiunilor militare în zone sensibile, precum Libanul, a generat reacții critice inclusiv în rândul altor state europene.

Decizia guvernului Meloni poate fi interpretată ca un semnal politic adresat atât partenerilor internaționali, cât și opiniei publice interne, care urmărește cu atenție evoluțiile conflictului.