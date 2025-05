Nicușor Dan a semnat autorizația pentru Planșeul Unirii. A făcut-o în ultima sa zi de mandat ca primar general

Nicușor Dan a semnat, până la urmă, autorizația de construire pentru Planșeul Unirii. A făcut-o în ultima sa zi de mandat la Primăria Capitalei. Subiectul ”Planșeul Unirii” a fost intens disputat între actualul președinte al României și primarul sectorului 4, Daniel Băluță, totul culminând cu o confruntare între polițiile locale și plângeri penale.

Odată semnată autorizația de construire, lucrările de refacere a Planșeului Unirii vor începe urgent, a declarat primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.

Lucrările includ, pe lângă refacerea Planșeului și un proiect de regenerare urbană a Pieței Unirii. Vor fi modernizate rețelele edilitare care traversează zona și va fi refăcută structura cuvei râului Dâmbovița.

Înainte de începerea lucrărilor va avea loc o ședință tehnică între constructori, reprezentanți ai Primăriei Capitalei, ai Sectorului 4, precum și ai furnizorilor de utilități. După această discuție tehnică se va stabili graficul de lucrări, a mai spus primarul Băluță.

Primarul Sectorului 4 a precizat că intervenția este necesară pentru siguranța publică. Porțiunea de carosabil de la Piața Unirii, pe latura cu ambasada statului Israel este în pericol de prăbușire. Mai exact, porțiunea carosabilă din zona Bd. Dimitrie Cantemir 1-3 și intersecția cu strada Radu Vodă. Este o evaluare a unui constructor care a fost angajat de Termoenergetica (Primăria Capitalei) pentru a schimba conductele care traversează Piața Unirii.

Într-un document oficial, firma transmite un avertisment public către autorități:

Plăcile, dalele de beton armat care acoperă galeria canal termic aflat sub zona carosabilă a bld Dimitrie Cantemir, intens circulat, prezintă un grad de uzură avansat. Unele din aceste plăci au fost găsite colapsate. La acest moment acestea se sprijină pe conductele care transportă agentul termic. Prin fracturarea acestor plăci care acoperă canalul termic, care se află sub zona carosabilă sus-menționată, aprecim că există pericolul iminent de prăbușire a unei porțiuni din carosabil sub greutate proprie!