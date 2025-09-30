Nicușor Dan a salutat efortul lui Trump pentru pacea în Gaza

Președintele Nicușor Dan a salutat efortul semnificativ al lui Donald Trump pentru pacea în Gaza, într-un mesaj publicat pe X. Șeful statului a evidențiat în postarea sa, obiectivele imediate ale inițiativei propusă de președintele american.

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că planul lui Donald Trump pentru Gaza reprezintă „o oportunitate reală de a încheia războiul” și a subliniat angajamentul României pentru sprijinul internațional. Propunerea lansată de președintele american include un armistițiu condiționat de eliberarea rapidă a ostaticilor și demilitarizarea verificată a enclavei.

„România rămâne angajată în sprijinirea păcii și stabilității durabile în Orientul Mijlociu”, a scris Nicușor Dan.

Planul detaliază stabilirea unei guvernanțe de tranziție sub supraveghere internațională, ceea ce ar putea garanta implementarea măsurilor fără escaladarea conflictului. Nicușor Dan a insistat pe importanța unei abordări multilaterale, în concordanță cu politica externă tradițională a României și cu eforturile transatlantice de menținere a păcii în Orientul Mijlociu.

Planul în 20 de puncte al lui Donald Trump propune o serie de măsuri concrete printre care, un armistițiu condiționat, eliberarea simultană a ostaticilor, retragerea etapizată a forțelor israeliene și instituirea unui comitet tehnocrat palestinian sub tutela unui „Board of Peace” internațional.

Pe plan civil, se prevede reluarea rapidă a ajutorului umanitar, refacerea infrastructurii critice și lansarea unei platforme de investiții pentru „Noua Gaza” .

Premierul Benjamin Netanyahu a exprimat sprijin de principiu pentru planul propus, evidențiind în special aspectele legate de securitate și procedurile de control. Gruparea Hamas a declarat că rămâne incertă, iar experții atenționează că un calendar rapid pentru schimbul de prizonieri și retragerea etapizată a trupelor israeliene depinde de încheierea unor acorduri detaliate.

Declarația lui Nicușor Dan se aliniază strategiei europene care pune accent pe protecția civililor, facilitarea ajutorului umanitar și restabilirea unei perspective politice viabile după un an de conflict.