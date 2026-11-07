Anul 1985 nu-l găsește pe Nicolae Ceaușescu într-o situație prea fericită. Este tot mai izolat pe plan extern. Continuă să preseze realizarea marilor construcții. Vrea să plătească datorii externe în continuare. Starea de sănătate se degradează și buletine secrete ajung pe birourile unor mai șefi de structuri informative de la Washington DC și Moscova. Continuă mutilarea Capitalei. În plus, la Moscova, vine un lider nou, deschis reformelor. Din punct de vedere al vizitelor externe, este unul foarte redus. Pe plan intern, se interesează de politica energetică.

Nicolae Ceaușescu merge la ”pretinul” Muammar el Geddafi în Libia, în 4-6 martie 1985. Are nevoie de petrol și de contracte cu republica nord-africană. Luna martie se desfășoară destul de nefericit pentru Ceaușescu. Moare, la Moscova, pe 10 martie 1985, Constantin Cernenko. Pe 11 martie, conducerea PCUS și a statului sovietic îi revine lui Mihail Sergheevici Gorbaciov (2 martie 1931-30 august 2022). Este un reformist, crescut de Yuri Andropov. Cu Gorbaciov, lui Ceaușescu i se încheie perioada de răzvrătit al Blocului de Est.

În 14-18 aprilie 1985, Ceaușescu merge în Canada. Canada cumpăra Dacii modificate pentru a putea face față frigului extrem, cumpără mașini de teren. În acel an, se pare că a fost descoperită o tentativă de a fi asasinat Ceaușescu. S-ar fi încercat aruncarea unui pachet exploziv sau plasarea acestuia pe o rută urmată prin Capitală de coloana prezidențială. Totuși, mulți consideră tentativa o legendă urbană, nefiind suficient documentată. S-a păstrat numele atentatorului, Cristi Dorobanțu.

În 28-30 mai 1985, Ceaușescu și o delegație de partid și de stat merge în RDG. Se celebrau 40 de ani de la finalul Războiului. RDG se va înființa în octombrie 1949. Honecker și Ceaușescu discută despre cooperarea dintre cele două state. Mașinile românești erau superioare Trabantului și Wartburg-ului dar erau mai ieftine și se aștepta mai ușor cumpărarea uneia decât în cazul automobilelor sovietice Lada, ZAZ sau Mosckwich.

Pe 7 octombrie, urmează vizita în China iar în 12-13 decembrie, vizita în Iugoslavia. Românii începeau să fugă tot mai mult din țară, iar o țară spre care se trecea era Iugoslavia. Ceaușescu voia să obțină returnarea fugarilor.

La nivelul anilor 80, s-a considerat că au fugit din România, 18 470 români, din care 11 500 au folosit „ruta Iugoslavă”. O glumă celebră apărută și în filmul „E pericoloso sporgersi” regizat de Nae Caranfil spunea că la Severin și Orșova, România se învecina...cu Australia. Asta pentru că mulți români fugiti în Iugoslavia primeau azil în Australia.

În 1985, preocuparea lui Nicolae Ceaușescu a fost să aibă politica energetică pusă la punct. În aprilie 1985, a vizitat Cernavodă pentru a vedea cum merge construcția Centralei Nucleare. În mai 1985, a vizitat Craiova și județul Dolj. Din 1964-1967, fusese dată în folosință Termocentrala de la Ișalnita. Securitate începuse să țină lumea departe pentru ca la Ceaușescu să nu ajungă petițiile și scrisorile de protest.

În 20-21 mai 1985, Regele Juan Carlos al Spaniei și Regina Sofia vin la București într-o vizită oficială de două zile. În 1975, Ceaușescu îl ajutase pe Juan Carlos să se reconcilieze cu Partidul Comunist Spaniol. În 1979, Ceaușescu mersese în Spania. A fost o vizită efectuată ca modalitate de răspuns la momentul 1979.

În 23 iunie, merge în Județul Gorj unde vrea să vadă cum funcționează complexul Turceni-Rovinari. În 13 septembrie, merge la Iași, unde vizitează Ferma Rediu. Securitatea aduce oameni cu autobuzele din zona rurală pentru a împiedica adunarea populației urbane, mai predispuse la proteste. În 15 septembrie, Ceaușescu deschide anul școlar la Craiova. tot în septembrie, ajungând pe platformele industriale de la Brașov și de la Făgăraș.

În 9 ianuarie 1985, Nicolae Ceaușescu vrea să demoleze Mânăstirea Văcărești. Locul fusese folosit ca închisoare când el însuși fusese ilegalist. Visa să facă acolo un Tribunal impresionant. Lua în calcul să facă pe cheiul Dâmboviței, nu departe de Spitalul Universitar, un Muzeu de Istorie al RSR. Ceaușescu dorea o altă incintă pentru acest muzeu care din 1972 era pe Calea Victoriei la Palatul Poștelor. Clădirea va începe să fie ridicată în 1986.

În toamna lui 1985, s-au început lucrările preliminare de demolare. Până în decembrie 1986, Biserica mânăstirii a fost demolată. În ianuarie 1987, locul a fost complet curățat. Ceaușescu va demola în 1987 și Biserica Sf.Vineri din Capitală.

În 11 iulie 1985, Nicolae Ceaușescu devine membru titular al Academiei Române. Este ales Președinte de Onoare al Academiei Române. Asta, pentru că luase decizia ca undeva lângă Casa Poporului, să ridice Casa Științei. Soția sa era deja Academician, cu un deceniu înaintea sa.

Nicolae Ceaușescu intră în Academia Română deși distrusese Mânăstiri precum Cotroceni, Văcărești, Biserica Sfânta Vineri, Spitalul Brâncovenesc, imobile de patrimoniu și demolase părți ale trecului istoric din București și multe orașe ale României pentru a face loc construcțiilor despre care spera că îi vor plasa epoca în nemurire. Unele din aceste construcții aveau să fie abandonate.

În 1985, Nicolae Ceaușescu era bolnav. Documentele CIA vorbeau de un cancer la prostată. În SUA și în URSS, se știa despre diabetul său, care se declanșase în 1977. Ceaușescu a urmat un regim prescris de către doctorul Iulian Mincu. A evitat să facă insulină, însă în 1988, în aprilie, a fost la un pas de comă. În cursul unei vizite la Moscova, s-a obținut o probă din urina lui Ceaușescu. Medicii sovietici au raportat CC al PCUS că dictatorul român avea grave probleme cu rinichii.

Prognosticele CIA și KGB mergeau și spre o diverticuloză, o afecțiune legată de funcționarea colonului. Dacă informările despre cancerul la prostată mergeau spre faptul că Nicolae Ceaușescu ar fi putut trăi până în primăvara-vara lui 1986, sovieticii estimaseră în 1986 și în 1988 că el nu ar mai fi trăit decât până în vara anului 1990.

Regimul lui Ceaușescu înăsprise persecuțiile. Inginerul Gheorghe Ursu a luat atitudine, fiind inginer constructor contra reparațiilor superficiae de după cutremurul din 1977. După ce a scris la „Europa Liberă” a fost interceptat de Securitate și arestat. A fost bătut în arest până la moartea sa, survenită la 17 noiembrie 1985.

„Dosarul Ursu” a fost unul dintre dosarele pe care Nicolae Ceaușescu a căutat să le ascundă cât mai bine pe plan extern în anii 1985-1986. Românii, însă știau ce se petrecea. Operațiunile „Melița”, „Eterul” erau în plină desfășurare. În 1977-1982, avusese loc scandalul politic numit „Meditația Transcendentală” după ce Nicolae Stoian începuse în 1977, un program bazat pe exerciții spirituale de inspirație indiană (yoga). Ceaușescu a interzis mișcarea în 1981 iar în 1982, s-a trecut la anchetarea, izolarea celor implicați.

În 1971-1978, a funcționat la București schema de fraudare și evaziune fiscală cu alcool a lui Gheorghe Ștefănescu „Bachus”. A fost arestat, judecat și în aprilie 1980, a fost condamnat la moarte. A fost executat la Jilava pe 4 decembrie 1981. Filmul „Secretul lui Bachus” după un scenariu de Titus Popovici și în regia lui Geo Saizescu a avut premiera în 1984. În 1985, a fost de asemenea urmărit în toate cinematografele din țară. În 1987, un alt film, inspirat din scandalul „Meditației Transcendentale”, cu același regizor și același scenarist, va ajunge în cinematografe. Evident se dorea satirizarea „păcatelor capitaliste”, În 1979-1982, se produsese serialul istoric-politic românesc „Lumini și umbre”, inspirat din lupta ilegaliștilor.

De ce era monitorizată sănătatea lui Ceaușescu? Evident, Moscova și Washington DC știau că un succesor comunist al lui Ceaușescu ar fi fost apropiat de Moscova. Nu exista un moștenitor al liniei. Constantin Boștină. fostul său secretar privat în perioada 1980-1982 și Ministrul adjunct al Industriei Ușoare în 1982-1986, ulterior trimis la „Județeana de Partid ” Botoșani ca responsabil cu economia și Prim-vicepreședinte al Consiliului Popular Botoșani a scris cartea „În Ochiul Ciclonului”, publicată de Editura de Carte.

A afirmat că Nicu Ceaușescu nu apăruse ca succesor în mentalul colectiv atunci. Ion Mihai Pacepa susține și el același lucru. Până când a plecat el în vara lui 1978, Nicu era considerat „necopt” și era văzut de tatăl lui, ministru sau cel mult Prim-Ministru. Dar nu era văzut la șefia partidului sau a statului român.

CIA în schimb, urmărea modul în care Ion Iliescu ar fi putut să fie un succesor credibil. CIA credea până în 1985 că Nicolae Ceaușescu era o frână în calea influenței sovietice. Americanii doreau să îl mențină pe Ceaușescu. Din 1985, după venirea lui Gorbaciov, lucrurile se vor schimba. Sovieticii erau interesați de Ceaușescu pentru a-i pregăti înlocuirea. De aceea după 1985, comploturile vor continua. Complotiștii dn 1984 nu fuseseră toți eliminați sau izolați complet.

Se consideră că în 1985, România lui Ceaușescu a plătit circa 1 miliard de dolari din datoria sa externă. În România, se trăia tot mai rău. Radio Europa Liberă va vorbi de venirea la Moscova a lui Mihail Gorbaciov. Interesant este că în 1985, Ceaușescu nu merge la Moscova. O va face în anul următor când România va trăi efectele dezastrului de la Cernobîl și ale unui cutremur cu victime umane în zona Vrancea.