Anul 1986 a marcat pentru România lui Nicolae Ceaușescu un moment de referință. Nu a avut decât două vizite externe, una în URSS și alta în Bulgaria. Dezastrul nuclear de la Cernobîl l-a pus de la început într-o postură divergentă cu Mihail Gorbaciov. În plus, planurile sale de a achita datoria externă au dus la greutăți tot mai mari pentru populația României. Victoria Stelei contra Barcelonei poate că a mai îndulcit amarul și i-a dat motiv dictatorului să arate „superioritatea politicii de partid”.

Explozia din dimineața zilei de 26 aprilie 1986, de la Centrala nucleară de la Cernobîl, URSS (RSS Ucraineană) a reprezentat pentru Nicolae Ceaușescu o provocare. Nicolae Ceaușescu nu a fost prea darnic în informații către populație. Asta, pentru că nici sovieticii nu au spus mare lucru. Deși România și URSS erau cu relațiile diplomatice bazate pe inerția geopolitică, modul de a păstra tăcerea funcționa. Mihail S. Gorbaciov, liderul sovietic, venit de puțin peste un an în martie 1985, în fruntea PCUS și a URSS a ordonat „silenzio stampa”. Vântul de obicei răspândea norul radioactiv rezultat spre nord-vest, însă, la un moment dat, și-a schimbat direcția spre sud-est.

Moscova a dat prima informație pe 28 aprilie 1986. Asta, pentru că Suedia a detectat nivele foarte mari de radiații și Moscova a fost somată. Gorbaciov nu prea știa nici el ce să spună. Practic, nu existau planuri de gestiune a unei explozii nucleare. Explozia reactorului 4 avusese loc ca urmare a proastei gestiuni tehnice a unui test de siguranță.

Dimensiunea reală a tragediei, cu mii de iradiați nu s-a făcut publică niciodată cu adevărat în era sovietică. De fapt, s-a intervenit pentru stingerea incendiului. Apoi, la câteva zile, s-a instituit zona permanentă de xcludere pe 25-30 km. Asta a presupus că populația din zona Pripiat-Cernobîl a fost permanent evacuată și a fost scoasă din regimul de locuire. Numai Pripiat avea 45 000 locuitori. În total, s-au evacuat 116 000 persoane. Comunicatul a fost dat seara, la emisiunea de știri „Vremia” a televiziunii sovietice de stat.

Pe 1 mai 1986, de Ziua Internațională a Muncii, Nicolae Ceaușescu a convocat CPEx. S-au decis măsuri punctuale de evaluare a radiațiilor. Generalul Mihai Chițac, comandantul Trupelor Chimice și Ministrul Apărării, generalul Vasile Milea au coordonat alături de Securitate, aceste măsuri. S-a decis preventiv să nu se consume apă de suprafață, să se reducă aprovixionarea cu lapte, ouă produse în perioada respectivă și să se apeleze la rezerva de stat. Informarea oficială s-a făcut pe 2 mai 1986, la 7 zile de la dezastru. Populația a primit iod care să combată acumularea de iod radioactiv din norul de la Cernobîl care se deplasase spre Turcia.

Iași, Galați, Constanța au avut nivele de radiații peste pragul admis. Practic, 7 zile, populația României nu s-a informat decât de la Europa Liberă. Informațiile acestui radio care emitea din Munchen RFG erau difuzate după 28 aprilie 1986. Se reconanda spălarea alimentelor, evitarea deplasărilor fără motiv, purtarea de măști cu tifon. Problema era că pe 1 mai, populația României petrecea la iarbă verde, iar pe 4 mai, deși erau oficial interzise, erau Paștile Ortodoxe. Pe 7 mai 1986, la Sevilla, Steaua va învinge echipa FC Barcelona și va deveni Campioana Europei. Așadar, românii au trecut prin dezastru fără să știe prea multe.

Echipa Steaua București a fost decorată de către Nicolae Ceaușescu. Decorația atribuită a fost Steaua Republicii Socialiste Români, Clasa I, pentru „contribuţia adusă la creşterea sportului românesc peste hotare”. Titularii din „primul 11”, antrenorul Emerich Jenei, Președintele Clubului de Fotbal, Ion Alecsandrescu au primit „Meritul Sportiv”, Clasa I. Rezervele și echipa tehnică au primit „Meritul Sportiv” Clasa a II-a. Televiziunea Română a rezumat discursul ținut de căpitanul Ștefan Iovan și de Președintele Clubului, Ion Alecsandrescu. Pe 7 mai 1986 avusese loc finala de la Sevilla, iar pe 8 mai se împlineau 65 de ani de la fondarea Partidului Comunist din România (8 mai 1921). În 1986, urmau să se împlinească 21 de ani de la alegerea lui Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului, la Congresul IX al PCR, 39 de ani de la proclamarea Republicii și 42 de ani de la momentul 23 august 1944.

Jucătorii au avut timp să se bucure în stilul lor, dar, la premiere, au trebuit să se prezinte ca adevărate cadre militare: părul tuns, mustățile îngrijite, barba rasă complet și, obligatoriu la costum și la cravată. Marius Lăcătuș s-a contrat cu Ministrul Apărării, generalul Vasile Milea pentru că nu se tunsese regulamentar.

Jucătorii au primit câte 1500 lei impozabili (o jumătate de salariu mediu), o primă obișnuită pentru un muncitor fruntaș. Au urmat apoi „mașinile ARO”. Jucătorii și-au amintit că ele nu erau noi. Fuseseră mașini recondiționate și vopsite.

Emerich Jenei și-a amintit că atunci când a ciocnit o cupă de șampanie cu jucătorii și staff-ul, Nicolae Ceaușescu i-a spus lui Jenei: „Dacă eraţi mai pregătiţi, puteaţi cîştiga înainte de penaltyuri”!

Statisticile arătau că echipa care câștiga trofeul Cupa Campionilor Europeni primea un cec de 600 000 dolari, evident, o sumă imensă la acea dată. Echipele românești nu aveau conturi în valută, de aceea, suma a fost plătită direct statului român care a introdus cei 600 000 dolari în bugetul de stat.

Dacă ne gândim că Nicolae Ceaușescu a decis din februarie 1981, să nu se mai importe cafea sau să se mai prelucreze cafea verde, importată prin prăjire, fiindcă o tonă importată costa 6 000 dolari, este de la sine înțeles că, la clubul Steaua nu a ajuns nici măcar un cent din banii de la UEFA!

Nicolae Ceaușescu a folosit prilejul dezastrului de la Cernobîl să critice măsurile de glasnosti și perestroika ale lui Gorbaciov. Securitatea raportase că românii dădeau năvală la agențiile companiei sovietice aeriene AEROFLOT pentru a cumpăra programul politic al lui Gorbaciov tradus în română, publicat în 1985.

La 16 mai 1986, Nicolae Ceaușescu a semnat la Moscova – Programul de lungă durată privind dezvoltarea colaborării economice și tehnico-științifice dintre România și URSS până în anul 2000. Nicolae Ceaușescu i-a reproșat lui Gorbaciov că a interzis comercializarea laptelui, că radiațiile au crescut. Gobaciov i-a replicat că dacă în SUA și statele vest-europene, presa a publicat informarea emisă de Moscova, România nu a făcut-o.

Gorbaciov susținea că dincolo de zona de 30 km de excludere de la Cernobîl. viața sovieticilor era una normală, oamenii munceau în fabrici, uzine, pe ogoare. Gorbaciov a mai și râs de Ceaușescu, susținând că dacă România nu difuza informațiile oficiale de la Moscova, însemna că populația României era liniștită.

După 1977, România lui Nicolae Ceaușescu a mai avut câteva cutremure de mai mică anvergură, în 1980, 1981 și în 1986. Cel din 1986 a fost cel mai violent, ca pagube materiale și pierderi de vieți omenești. La 11 septembrie 1980, a avut loc un cutremur cu epicentrul în zona Galați. Pagubele materiale au fost minime în Galați și Brăila, magnitudinea fiind de 4,6 grade pe scara Richter.

La 13 noiembrie 1981, un cutremur de 5,1 pe scara Richter a avut loc în zona Tulcea. Unele pagube materiale s-au înregistrat în orașul Tulcea. Cele două cutremure au fost încadrate la categoria „puternic-foarte puternic”.

La 30 august 1986, în zona seismică Buzău-Gura Teghii, a avut loc un cutremur de pământ cu magnitudinea de 7,1 pe scara Richter. Au fost 8 morți și 317 răniți. S-a produs la ora 00: 28 și a fost urmat de 77 replici. În RSS Moldovenească, au fost 2 morți, 558 răniți, în zona Chișinău. 12 500 persoane au fost sinistrate și peste 50 000 locuințe afectate. S-a scris că la Chișinău ar fi căzut 4 blocuri și ar fi decedat 100 persoane, dar cifree nu au fost vreodată confirmate.

În primăvara lui 1986, Nicolae Ceaușescu a vizitat județul Sălaj, dorind să vadă activitatea agricolă, industrială. De Ziua Copilulului 1986, a mers la București, la Palatul Pionierilor. În 22 mai 1986, a ajuns în județele Satu Mare și Maramureș. Evident, erau zone din aria de răspândirea norului radioactiv de la Cernobîl.

A participat la București, la manifestările dedicate Zilei Naționale de 23 august 1986. În septembrie 1986, a vizitat județele Buzău, Iași, continuând cu vizite în Dâmbovița la Târgoviște. A trecut să vadă și lucrările de la Casa Poporului. În Capitală, se construiau „Circurile Foamei”. În 1986, s-a luat decizia ca să fie construit începând cu 1987, Canalul Siret-Bărăgan. În septembrie 1986, au fost demarate și lucrprile la Canalul Dunăre-București. Tor în 1986, au început lucrările la clădirea cunoscută drept „Casa Radio”. Din balconul clădirii neterminate, Ceaușescu va asista la ultima defilare de 23 August, în 1989. La 18 decembrie 1986, a vizitat Uzina „Autobuzul” din București. Rețeaua feroviară a României va ajunge în 1989, la 11 300 km (inclusiv căi ferate industriale).

În 1986, Nicolae Ceaușescu a primit mai multe delegații venite în scopuri politice și economice din China, Coreea de Nord, Iugoslavia, statele din Orientul Mijlociu, Bulgaria. Singurul lider a fost Yasser Arafat, liderul Organizației pentru Eliberarea Palestinei.

Nicolae Ceaușescu a decis ca pe 23 noiembrie 1986, românii să voteze la referendum pentru reducerea efectivelor Armatei și reducerea cheltuielilor militare cu 5%. Se știe că au fost suprimate 10 000 posturi din Armată, s-au scos din uz puțin peste 400 elemente de tehnică militară (terestră, aeriană mai mult. Suma redusă a fost de 1,35 miliarde lei.

Decizia lui Ceaușescu a fost pentru că ONU a decis ca anul 1986 să fie Anul Mondial al Păcii. La 18 decembrie, Nicolae Ceaușescu a avut o întâlnire la Giurgiu și Ruse cu „pretinul” Todor Jivkov.

Decretul 325 din 1986 a permis României lui Nicolae Ceaușescu să scoată din rezeva BNR, 80 871 kg aur fin pe care l-a vândut pentru 1,04 miliarde de dolari. Banii au fost plătiți în contul datoriei externe a României. În același timp, în România trăia într-o austeritate tot mai accentuată.

Oficial, Vasile Patilineț moare la 9 octombrie 1986 pe autostrada Ankara-Istanbul ( localitatea Kızılcıkorman in Provincia Sakarya). Își conducea singur mașina, un Merdeces al Ambasadei. Unii spun că ar fi mers să predea mașina, alții că urma să aibă o întâlnire conspirativă. Vasile Patilineț așadar este posibil să fi fost eliminat de cei care doreau ca Nicolae Ceaușescu să nu știe stadiul complotului. Se urmărea în 1983-1984 debarcarea în lipsă a lui Ceaușescu în timp ce acesta ar fi fost la o vizită în Bistrița Năsăud, județ în care Patilineț fusese deputat în MAN (în 1975-1980).

Nu se știe de unde, Ceaușescu a aflat de complot (Kostyal fusese prins pentru furt de curent electric și deținere de valută între timp) și acesta a fost lichidat.Este posibil ca Nicolae Militaru să fi încercat să scape de Vasile Patilineț după eșecul din 1984. Ceaușescu trebuia să știe că exista un vinovat să i se adoarmă vigilența.

Soția sa, Simina Patilineț a primit un telefon prin care i s-a cerut să rămână acasă iar ea a invocat o migrenă din senin. În tinerețe, a avut o aventură cu fotbalistul Sandu Boc, care a fost închis din ordinul lui Ceaușescu și i s-a refuzat grațierea, deci era șantajabilă. Generalul Vasile Gheorghe, fost comandant al Direcției a IV-a a Securității se lăuda în fața celor care erau în conflict cu el: „l-am terminat noi pe Patilineț”.Cert este că Ziarul Scînteia din perioada 10-12 octombrie 1989 nu amintește nimic de moartea lui.

O mențiune importantă o face „Financial Times” din 10 octombrie 1986, care pe prima pagină menționează accidentul dintre un camion și mașina sa, citând ziarul oficial Hurriyet din Turcia. ”Associated Press”, pe 9 octombrie 1986 menționează sumar același lucru. S-a afirmat că la Ghencea, înmormântarea sa s-a făcut în mare secret în prezența unui număr restrâns de persoane.

Locuința pe care Patilineț o deținea în Primăverii (Herăstrău 35 atunci, deci dacă ar fi fost în dizgrație de ce păstrase casa de protocol, când plecase în Turcia) i-ar fi fost repartizată lui Ion Dincă.Așadar, moartea lui Vasile Patilineț (1923-1986), la aproape 63 de ani. în toamna anului 1986 a servit adormirii vigilenței lui Ceaușescu în sensul că un complotist de top fusese lichidat.

Venirea la Moscova a lui Mihail Gorbaciov avea să-l neliniștească pe Nicolae Ceaușescu. În anul următor, liderul de la Kremlin avea să vină la București. Timpul lucra tot mai mult în defavoarea liderului de la București.