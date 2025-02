Neymar, desemnat omul meciului în partida Santos - Botafogo. Gestul făcut de adversari

Neymar, care a împlinit vârsta de 33 de ani miercuri, a revenit pe teren pentru Santos, la 12 ani după ce a părăsit clubul pentru a semna cu FC Barcelona. Starul brazilian, care a ales să se întoarcă pentru o perioadă de șase luni la echipa din orașul său natal, a avut o prestație uimitoare în primele sale 45 de minute alături de Santos, echipă cu care își propune să își relanseze cariera.

Neymar a jucat în a doua repriză a meciului Santos - Botafogo, încheiat la egalitate, 1-1, acest rezultat menținând echipa în fruntea Grupei B a campionatului Paulista. Chiar dacă a jucat doar 45 de minute, Neymar a fost desemnat omul meciului, deoarece a șutat de șase ori la poartă și a avut 24 de pase reușite, finalizând cu succes 3 din 5 driblinguri.

Jucătorul a intrat pe teren la începutul reprizei secunde, când Santos conducea cu 1-0, datorită unui penalty marcat de Tiquinho Soares în minutul 37. După doar două minute de la intrare, Neymar a fost faultat pentru prima dată.

Câteva minute mai târziu, a alergat spre poartă, a driblat trei adversari și a șutat în poartă, însă portarul echipei adverse a respins șutul care ar fi putut fi primul său gol.

Atunci când sportivul brazilian începea să devină protagonistul meciului, o greșeală făcută de Santos l-a lăsat pe Alexandre Jesus să egaleze în minutul 67. La finalul partidei, jucătorii echipei adverse au stat la rând pentru a putea să facă o poză cu acesta.

The Botafogo SP players all wanting photos with Neymar after the match 🤣 pic.twitter.com/o10JvdjqET

— Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) February 6, 2025