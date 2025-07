Social Neversea Kapital, 4-6 iulie. Accesul pe Arena Națională. Toate informațiile despre validarea biletelor







Neversea Kapital organizează prima ediție unde cei mai mari artiști ai muzicii electronice, printre care DJ Paul Kalkbrenner, Axwell, Lost Frequencies, John Summit și Charlotte de Witte, vor urca pe scena, pentru evenimentul desfășurat între 4 și 6 iulie.

Neversea Kapital, sistem de plată și acces

Organizatorii festivalului care are loc pe Arena Națională îi încurajează pe toți deținătorii de abonamente să finalizeze procesul de check-in, necesar pentru accesul la eveniment. Înregistrarea se poate face fie online, gratuit, fie direct la fața locului, caz în care se percepe o taxă suplimentară de 25 de euro pentru fiecare bilet, conform Neversea Festival.

Accesul minorilor la Neversea Kapital, condiționat

Participanții cu vârsta sub 18 ani trebuie să dețină, pe lângă biletul de intrare și un act de identitate valabil, alături de un document care atestă consimțământul părinților sau al reprezentanților legali. Minorii sub 14 ani trebuie să dețină un bilet valabil și să fie însoțiți de un părinte atât la ridicarea brățării, cât și la intrarea în festival. Accesul copiilor sub 7 ani este permis exclusiv în prezența unui părinte și se recomandă ca acesta să aibă loc înainte de ora 19:00. Pentru copiii cu vârste între 7 și 14 ani, accesul este permis doar pe baza unui bilet valid și doar însoțiți de un părinte. Totodată, un singur părinte poate însoți un singur minor sub 14 ani.

Accesul anticipat la schimbarea biletelor

Deținătorii de abonamente General Access sau VIP, care au efectuat check-in-ul online, pot beneficia de procesul de transformare a biletului în brățară, înaintea începerii festivalului, conform programului stabilit.

Punctele de preluare a brățărilor Neversea sunt deschise între 1 și 3 iulie, între orele 12:00 și 22:00, la Sun Plaza, București Mall (parter, lângă Info Point) și Mega Mall (lângă food court). Pentru Raiffeisen, acestea funcționează în același interval orar la Băneasa Shopping City (Galeria Feeria, parter) și AFI Cotroceni (parter). Punctele Ploom sunt la AFI Cotroceni (parter, intrarea Galaxy) și Promenada Mall (parter, lângă scări). Organizatorii recomandă realizarea check-in-ului online pentru a evita aglomerația.

Accesul general la festival se face prin intrarea de pe Bd. Basarabia, cu ridicarea brățărilor între 4 și 6 iulie, între orele 15:00 și 03:00, iar accesul în festival este permis în intervalul 16:00 – 04:00. Pentru acces VIP, intrarea este pe Maior Coravu, cu aceleași ore pentru ridicarea brățărilor și acces în festival.

Organizatorii recomandă participanților să opteze pentru o ținută confortabilă, să folosească protecție solară și să se hidrateze corespunzător pe durata festivalului. De asemenea, aceștia sunt sfătuiți să verifice lista obiectelor permise pentru a evita confiscarea la intrare de către securitate. Printre articolele interzise se numără: substanțe ilegale, alcool, materiale inflamabile, sticle (inclusiv cele de parfum sau deodorant), biberoane, umbrele, produse cosmetice (cu excepția cremei de protecție solară), genți mai mari de 29x21x12 cm, conserve, artificii, lasere, spray-uri, arme albe sau de foc, obiecte contondente, bannere cu bețe, scaune, lanțuri, pirotehnice, alimente și băuturi, animale, echipamente foto-video profesionale (inclusiv DSLR-uri sau obiective detașabile). Participanții la festival se pot interesa de lista completă pe site-ul oficial Neversea- Secțiunea Termeni și condiții.

Condiții pentru refund și top-up

Sistemul de plată de la Neversea, susținut de Raiffeisen Bank, Banca Oficială a Festivalului, este integrat cu accesul, oferind mai multă siguranță și confort participanților. Plățile în cadrul festivalului se pot face exclusiv prin brățara de festival, fără opțiunea de cash sau card direct la comercianți. Încărcarea brățării se realizează prin top-up, legat de contul de check-in, fie online (recomandat), fie la punctele CreditPoint din festival, cu numerar sau card. Refundul online este disponibil doar pentru sumele încărcate online și poate fi solicitat din contul de check-in în perioada 9-14 iulie. Pentru top-up-urile făcute la fața locului, rambursarea se poate cere direct la punctele CreditPoint pe durata festivalului sau luni, 7 iulie, la punctul de Ticketing.