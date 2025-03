Netanyahu: Israelul nu se va lăsa intimidat de propaganda Hamas

Brigăzile Ezzedine al-Qassam, ramura armată a Hamas, care au utilizat videoclipurile cu ostatici ca parte a strategiei lor de comunicare, au publicat sâmbătă un nou film.

În contextul în care prima etapă a armistițiului dintre Israel și mișcarea islamistă s-a încheiat, iar incertitudinea persistă cu privire la modul în care va evolua următoarea fază începând de duminică, Hamas caută să intensifice presiunea asupra statului evreu, conform AFP.

Înregistrarea video prezintă trei persoane cu fețele descoperite, dintre care două par a fi ostatici eliberați în luna februarie. Un al treilea individ, de asemenea cu fața descoperită, solicită în ebraică guvernului israelian să fie eliberat. În cadru se află și alți doi bărbați, ale căror fețe sunt neclare. La finalul videoclipului, apare un mesaj care avertizează că „doar un acord de încetare a focului le va reda viața”.

Mass-media din Israel i-a recunoscut pe cei doi ostatici principali din videoclip ca fiind Yair și Eitan Horn, doi frați, dintre care doar Yair a fost eliberat acum 15 zile.

La scurt timp după difuzarea videoclipului, Forumul familiilor ostaticilor a emis un comunicat în care anunță că familia Horn, care inițial a dorit să oprească publicarea videoclipului, și-a dat acum consimțământul.

„Ni se rupe sufletul să îl vedem pe Eitan în această situaţie dificilă, în care îşi ia rămas bun de la fratele său care a fost eliberat, în timp ce el rămâne prizonier în iadul Hamas, deja de 512 zile”, a reacţionat familia. „Puteţi vedea disperarea şi teama în ochii lui Eitan”.

Horn family: “Look Eitan in the eyes. Don't stop the agreement that has already brought dozens of hostages back to us. They are running out of time!”

Hamas released a video of former hostage Iair and his brother Eitan, who is still in captivity.

I usually don’t share Hamas’s… pic.twitter.com/jHNU9p4akE

— Hen Mazzig (@HenMazzig) March 1, 2025