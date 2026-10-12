PSD ia în calcul organizarea unor alegeri parlamentare anticipate, în condițiile în care negocierile pentru formarea Guvernului condus de premierul desemnat Luca Niculescu sunt dificile. În ședința conducerii partidului de luni, secretarul general Claudiu Manda a propus începerea pregătirilor pentru un eventual scrutin și a evaluat la 50% șansele de învestire a viitorului Executiv. Totodată, acesta a solicitat acordarea unui mandat larg pentru Sorin Grindeanu, astfel încât liderul social-democrat să poată negocia inclusiv portofoliile ministeriale. Discuțiile ar fi avut loc luni dimineață, în ședința Biroului Permanent Național al PSD, convocată pentru stabilirea poziției partidului în negocierile privind formarea noului Guvern.

Secretarul general al PSD a susținut că partidul trebuie să fie pregătit atât pentru participarea la o nouă formulă de guvernare, cât și pentru posibilitatea organizării unor alegeri anticipate, dacă negocierile politice nu vor duce la formarea unei majorități parlamentare.

Manda a estimat că șansele de învestire a Guvernului Niculescu sunt de 50-50, pe fondul incertitudinii privind susținerea parlamentară a viitorului Cabinet.

Prima propunere a acestuia vizează formarea unei echipe politice care să analizeze legislația și procedurile necesare pentru organizarea unor eventuale alegeri anticipate.

Potrivit surselor participante la discuții, echipa ar urma să includă liderii grupurilor parlamentare ale PSD și pe Marian Neacșu. Aceasta ar trebui să examineze cadrul legal și pașii care ar putea fi urmați dacă actualul blocaj politic ar conduce la dizolvarea Parlamentului și la convocarea unui nou scrutin.

Organizațiile județene și autoritățile locale ar urma să centralizeze date despre investițiile publice blocate, datoriile acumulate și necesarul de finanțare până la sfârșitul anului.

Claudiu Manda ar fi cerut stabilirea unei liste de indicatori care să fie transmisă organizațiilor partidului, pentru ca informațiile să poată fi comparate și centralizate la nivel național.

Evaluarea ar urma să includă și situația veniturilor bugetelor locale, în special în localitățile în care încasările ar fi sub estimări, deși taxele locale au fost majorate. Secretarul general al PSD a invocat inclusiv triplarea unor taxe și a solicitat verificarea efectelor acestora asupra finanțelor administrațiilor locale.

În plus, partidul ar urma să inventarieze locurile de muncă pierdute, firmele care și-au încetat activitatea sau au intrat în faliment, precum și dificultățile întâmpinate de companii.

Datele centralizate ar putea fi folosite atât în negocierile privind programul viitorului Guvern, cât și în pregătirea unei eventuale campanii electorale.

În timpul ședinței, Claudiu Manda a afirmat, potrivit Știripesurse, că PSD se află pe un trend ascendent și că alegătorii ar fi înțeles motivele pentru care partidul a decis să se retragă din fosta formulă de guvernare.

Secretarul general al social-democraților a susținut că decizia de a pune capăt participării la Executiv a fost justificată de direcția economică și socială a țării.

Înaintea consultărilor de la Palatul Cotroceni, reprezentanții PSD au susținut că partidul este pregătit să își asume guvernarea, cu accent pe relansarea economiei, reluarea investițiilor, crearea de locuri de muncă și protejarea puterii de cumpărare.

În paralel cu pregătirile pentru eventuale alegeri anticipate, Claudiu Manda a solicitat conducerii PSD să îi acorde președintelui partidului, Sorin Grindeanu, un mandat extins pentru negocierile cu premierul desemnat Luca Niculescu.

Conform informațiilor din ședință, mandatul ar urma să îi permită liderului social-democrat să discute atât programul de guvernare și formula de susținere parlamentară, cât și portofoliile ministeriale care ar putea reveni PSD într-un eventual Cabinet Niculescu.

Sorin Grindeanu a reiterat două condiții pentru intrarea partidului la guvernare. Prima vizează includerea măsurilor economice și sociale susținute de PSD în programul viitorului Executiv. A doua presupune constituirea unei majorități politice transparente, care să își asume responsabilitatea guvernării.

Social-democrații resping varianta unei susțineri limitate la votul de învestitură, fără participarea la deciziile și responsabilitățile ulterioare ale Guvernului.

Negocierile pentru constituirea viitorului Executiv continuă pe fondul divergențelor dintre PSD și PNL. Premierul desemnat Luca Niculescu s-a întâlnit săptămâna trecută cu reprezentanții PSD, PNL și UDMR, în încercarea de a identifica o formulă de susținere parlamentară.

Social-democrații susțin refacerea unei majorități stabile alături de liberali și UDMR. În schimb, PNL, prin vocea lui Ilie Bolojan, a transmis că nu mai dorește să participe la o guvernare alături de PSD.

Liberalii nu exclud însă să voteze învestirea Guvernului Niculescu fără să intre în componența Executivului.

Premierul desemnat a propus și încheierea unui acord politic de susținere pentru o perioadă de șase luni, destinat adoptării măsurilor economice și administrative urgente. Deși și-a exprimat preferința pentru un guvern politic, Niculescu ia în calcul și alte variante.

Acesta intenționează să prezinte joi, 15 octombrie, programul de guvernare și lista miniștrilor.