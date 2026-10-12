PSD își stabilește luni poziția privind susținerea Guvernului condus de premierul desemnat Luca Niculescu, în condițiile în care liberalii au exclus participarea la un Executiv alături de social-democrați, dar nu au respins posibilitatea de a vota învestirea noului cabinet. Conducerea PSD vrea refacerea unei majorități stabile și respinge varianta unui guvern minoritar social-democrat. În același timp, partidul a transmis premierului desemnat o listă de priorități pe care le dorește incluse în programul de guvernare.

Biroul Permanent Național al PSD se reunește luni, de la ora 10:30, la sediul central al partidului din Șoseaua Kiseleff nr. 10, pentru a analiza modul în care formațiunea va susține în Parlament Cabinetul Luca Niculescu. Premierul desemnat are termen până joi să solicite votul de învestitură.

După prima întâlnire cu premierul desemnat, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că partidul susține refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR și este pregătit să își asume responsabilitatea guvernării.

Liderul social-democrat a susținut că negocierile nu ar trebui să se limiteze la identificarea voturilor necesare pentru învestirea Executivului, ci să vizeze și capacitatea viitorului Guvern de a-și îndeplini programul.

Grindeanu a respins ideea unui guvern minoritar PSD, despre care a spus că ar plasa formațiunea într-o poziție vulnerabilă. În schimb, a propus, în mod provocator, ca PSD să voteze un guvern minoritar format din PNL și UDMR.

„Acel guvern minoritar PSD înseamnă, de fapt, poziționarea PSD într-o zonă vulnerabilă, într-o zonă în care... Dar fac eu o ofertă inversă: PSD votează un guvern minoritar PNL-UDMR. Haideți! Eu sunt convins că nu vor face lucrul ăsta (să accepte liberalii un guvern minoritar - n.r.). De aceea vă și spuneam că toate aceste șmecherii trebuie date la o parte, dacă vrem să găsim un viitor. Pentru că le găsesc ca să fie șmecherii politice într-o perioadă dificilă”, a afirmat Sorin Grindeanu într-un interviu acordat Antena 3.

Poziția PSD se lovește însă de refuzul liberalilor de a participa la un Guvern alături de social-democrați. PNL a anunțat că va intra în Opoziție dacă PSD face parte din viitoarea guvernare, dar nu exclude să voteze învestirea Cabinetului Luca Niculescu.

Ilie Bolojan a precizat joi că i-a comunicat premierului desemnat decizia liberalilor de a nu intra în noul Executiv.

„Am discutat despre posibilitatea participării PNL în guvernul Luca Niculescu. L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. Avem o decizie, în baza experienței pe care am avut-o în ultimul an, de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social-Democrat, iar dacă acest partid va fi într-o guvernare, PNL va intra în opoziție”, a declarat Ilie Bolojan după discuțiile cu premierul desemnat.

Refuzul PNL de a continua guvernarea alături de PSD a fost urmat de un schimb de mesaje publice între liderii celor două partide.

„Participarea PNL la guvernare nu este un favor făcut PSD, ci decizia corectă pentru România”, a transmis Sorin Grindeanu.

Sâmbătă dimineață, președintele PSD a publicat pe Facebook un nou mesaj adresat premierului în funcție, în care a criticat situația economică și efectele acesteia asupra populației și firmelor.

„Domnule Bolojan, blocajul din economie și lipsurile cu care se confruntă românii nu dispar pentru că alegeți să le tratați cu ironie. Nemulțumirea oamenilor față de direcția în care merge țara nu este o invenție a PSD. Scumpirile apasă pe bugetele familiilor, salariile nu mai țin pasul cu prețurile, iar firmele resimt tot mai puternic panta descendentă economică în care ne aflăm. Nu puteți să vă prefaceți că nu vedeți consecințele politicilor pe care le-ați susținut!”, a scris Grindeanu.

PSD a transmis premierului desemnat o listă de priorități pe care dorește să le regăsească în programul de guvernare. Printre solicitări se numără angajamentul de a nu majora taxele în 2027, accelerarea plăților către firme și simplificarea procedurilor administrative pentru mediul de afaceri.

Social-democrații cer un memorandum semnat împreună cu reprezentanții mediului de afaceri și ai sindicatelor, prin care să fie asumată menținerea taxelor la nivelul actual în 2027.

În relația dintre stat și companii, PSD propune plata facturilor restante în maximum 90 de zile. De asemenea, partidul solicită rambursarea accelerată a TVA în 30 de zile pentru firmele cu risc fiscal redus, cu efectuarea ulterioară a verificărilor.

O altă propunere vizează reducerea cu 25% a numărului de autorizații și avize solicitate de stat pentru înființarea unei afaceri.

În domeniul bugetar, social-democrații vor ca situația reală a deficitului și toate datoriile amânate să fie prezentate în Parlament înainte de prezentarea publică a bugetului pentru 2027.

Partidul solicită și o rectificare bugetară care să acopere necesarul de finanțare pentru spitale, serviciile critice și funcționarea instituțiilor statului. Totodată, PSD cere adoptarea bugetului pentru 2027 cu respectarea traiectoriei de deficit.

Lista de priorități include și asigurarea stocurilor de gaze și energie pentru iarnă, precum și indexarea pensiilor conform legii, inclusiv a pensiilor militare, și a pensiei minime.

Social-democrații mai propun eliminarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru mame, veterani și persoanele cu dizabilități.

O altă solicitare este operaționalizarea tuturor măsurilor prevăzute în Planul de relansare economică.

Reforma administrației reprezintă o altă direcție inclusă în propunerile social-democraților. Partidul cere demararea acestui proces prin dezvoltarea consorțiilor administrative și a serviciilor comune între unitățile administrativ-teritoriale.

Potrivit propunerilor PSD, localitățile mici ar putea utiliza în comun servicii de urbanism, juridic, achiziții publice, contabilitate, IT, resurse umane și atragere de fonduri europene.

Formațiunea mai solicită finanțare suplimentară pentru unitățile administrativ-teritoriale care decid să își integreze voluntar funcțiile administrative.

PSD propune și comasarea voluntară a unor unități administrativ-teritoriale. Cele care ar decide să fuzioneze printr-o procedură democratică ar urma să primească, pentru o perioadă determinată, bonusuri pentru investiții și garanția menținerii punctelor locale de servicii.

Aceste propuneri urmează să fie discutate în contextul negocierilor pentru formarea Guvernului Luca Niculescu și al stabilirii programului de guvernare.