Nazare recunoaște: Pachetul 1 de măsuri are efecte adverse: inflația

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a recunoscut că Pachetul 1 de măsuri fiscal-bugetare are și efecte adverse, respectiv o creștere a inflației. El a mai precizat și că datoria publică a României va ajunge la 60% din PIB, respectiv la suma de peste 1.100 de miliarde lei, conform prognozelor economice pentru sfârșitul acestui an.

Într-o intervenție publică, duminică, la Antena 3 CNN, ministrul Finanțelor a dat explicații despre efectele pachetului unu de măsuri fiscal-bugetare. Întrebat dacă a fost calculat și impactul asupra nivelului de trai al populației, Nazare a recunoscut că vor exista ”și efecte adverse”.

Nazare a mai explicat că aceste efecte reprezintă ”un cost pe care îl plătim” pentru a evita degradarea ratingului economic al României.

Nazare a mai precizat că datoria publică a României va ajunge la 60% din PIB. Cel puțin așa arată prognozele economice pentru sfârșitul de an. El a adăugat că este cea mai mai valoare a datoriei publice din ultimii cinci ani. În cifre absolute, datoria publică a crescut de la 570 de miliarde lei, la 1.100 miliarde lei.

României i-au fost cerute permanent măsuri corective, care însă nu au fost luate. Guvernul nu a răspuns solicitării din ianuarie de a prezenta un raport cu respectivele măsuri până în aprilie. Nu a răspuns nici după aprilie de ce nu a fost prezentat raportul, a precizat Nazare.

Reacția întârziată a Guvernului României a dus la creșterea deficitului și a datoriei publice, a mai spus Ministrul Nazare. El a precizat că România nu a luat măsuri corective în economie, deşi acest lucru i-a fost cerut de oficialii europeni.

Am ieşit din dialog prin faptul că ni s-au cerut permanent măsuri, având în vedere deteriorarea situaţiei economice, deteriorarea indicatorilor principali, şi nu am luat măsuri de corecţie. Aceste lucruri sunt cerute de trei ani, cu accent în ultimul an şi jumătate, nu am luat măsuri corective, în mod repetat, nu am răspuns la solicitarea din ianuarie de a prezenta un raport cu măsurile corective până în aprilie, nu am răspuns nici după aprilie de ce nu am prezentat raportul”, a mai spus ministrul Finanţelor.