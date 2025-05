Sport Napoli e la un pas să câștige titlul în Italia. Conte face apel la calm







Napoli conduce în Serie A cu patru etape rămase, iar antrenorul Antonio Conte cere echipei și suporterilor să rămână calmi și umili.

Cu 74 de puncte, Napoli are un avans de trei puncte față de Inter Milano. Conte subliniază importanța menținerii concentrării și unității în această perioadă crucială a sezonului.

Napoli are un program facil în ultimele patru etape din Serie A

În următoarele meciuri, Napoli va întâlni echipe precum Lecce, Genoa, Parma și Cagliari. Toate se află în a doua jumătate a clasamentului. Antonio Conte avertizează că, deși adversarii par accesibili, fiecare meci trebuie abordat cu seriozitate pentru a asigura succesul.

„Avem trei puncte avans. Dar să nu uităm că acum două săptămâni eram cu trei puncte în urmă. Acest lucru ar trebui să ne reamintească să rămânem calmi şi umili.

Umilinţa este întotdeauna esenţială în acest mediu. La Napoli, oamenii trebuie să înţeleagă că sunt cu toţii implicaţi în acest campionat şi că oferă ceva la care, sincer, nu s-a sperat la începutul anului, pentru că nu cred că cineva şi-a imaginat aşa ceva. Nu este un rezultat la care am fi putut spera. Mai sunt încă patru meciuri până la final. În trecut, am câştigat şi am pierdut titluri în ultimul meu meci sau în ultima repriză", a afirmat Conte.

Napoli revine în Liga Campionilor

Pe lângă lupta pentru titlu, Napoli și-a asigurat deja calificarea în Liga Campionilor pentru sezonul viitor, o realizare semnificativă după ce sezonul trecut a încheiat pe locul 10.

Conte, care a câștigat anterior titlul cu Juventus și Inter, ar putea deveni primul antrenor care obține Scudetto cu trei echipe diferite din Italia.

Napoli se află într-o poziție favorabilă pentru a câștiga titlul, dar Conte insistă asupra necesității de a rămâne concentrați și uniți pentru a atinge acest obiectiv istoric.