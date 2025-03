Monden Muzica preferată a Regelui Charles. Melodiile care îl inspiră pe monarh







Regele Charles își lansează un playlistul personal, iar inițiativa poartă denumirea King’s Music Room. Printre artiștii preferați ai regelui se numără Bob Marley, Kylie Minogue și Grace Jones.

Regelui Charles vrea să își lanseze playlistul personal

Pentru lansarea noului proiect, monarhul a început o colaborare cu Apple Music. În vârstă de 76 de ani, Regele Charles a folosit această oportunitate pentru a împărtăși lista sa personală de melodii. El a afirmat că aceste piese îi trezesc amintiri plăcute.

Pe lista preferințelor sale se află muzica disco, reggae și Afrobeats.

Îmbrăcat într-un costum cu cravată și cu un batic în buzunarul sacoului, monarhul poate fi văzut stând la biroul său antic, înregistrându-și discursul, cu un semn „On Air” pe birou.

Un trailer video prezintă schimbarea gărzii în fața palatului, iar pe fundal se aude melodia Could You Be Loved de Bob Marley.

„Așa că asta este ceea ce am vrut în mod special să împărtășesc – cântece care mi-au adus bucurie”, a afirmat Regele Charles.

Muzica, parte din viața monarhului

În videoclipul de prezentare, el a subliniat că muzica face parte din viața lui.

„De-a lungul vieții mele, muzica a însemnat foarte mult pentru mine”, a adăugat el.

În opinia sa, muzica poate trezi amintiri plăcute sau poate fi un refugiu în momentele de tristețe.

„Știu că acesta este și cazul pentru mulți alții. Are acea capacitate remarcabilă de a aduce amintiri fericite din cele mai adânci locuri ale memoriei noastre, de a ne consola în momente de tristețe și de a ne duce în locuri îndepărtate”, a mai spus el.

De asemenea, monarhul a subliniat că muzica poate ridica moralul oricui și aduce oamenii mai aproape.

„Dar poate, mai presus de toate, ne poate ridica moralul într-o asemenea măsură, și cu atât mai mult atunci când ne aduce împreună în sărbătoare. Cu alte cuvinte, muzica ne aduce bucurie”, a explicat el.

Regele Charles, parteneriat cu Apple

În timp ce înregistra difuzarea la Apple Music 1. Regele Charles a povestit detalii legate de întâlnirile sale cu artiștii.

De asemenea, prințul William și Harry au avut o colaborare cu Apple.

„Mi s-a părut o metodă interesantă și inovativă de a sărbători Ziua Comunității Națiunilor din acest an”, a încheiat monarhul.