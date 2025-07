Un adolescent de 19 ani din estul Ucrainei a fost aproape de a deveni, fără să știe, autorul unui atac sinucigaș, după ce a fost recrutat online pentru ceea ce i s-a prezentat drept o simplă misiune de vandalism.

Povestea lui face parte dintr-o tendință îngrijorătoare de acțiuni subversive în creștere, organizate de serviciile de informații rusești cu ajutorul unor cetățeni ucraineni vulnerabili, potrivit The Guardian.

Oleh a descoperit presupusa „slujbă” pe un canal de Telegram care promova oportunități de muncă temporară. Sarcina părea banală: să ia un rucsac din Rivne și să pulverizeze conținutul unui recipient de vopsea pe zidul unei secții de poliție. Pentru acest gest, urma să primească 1.000 de dolari – o sumă considerabilă pentru un tânăr șomer cu un copil de întreținut.

Însă, odată ajuns la destinație și deschizând pachetul, a descoperit un dispozitiv cu fire și telefon mobil – semne clare ale unui mecanism exploziv improvizat. În acel moment, a realizat că viața sa era în pericol.

Potrivit Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), astfel de cazuri nu sunt izolate. Peste 700 de persoane au fost reținute doar în 2024 pentru implicare în acte de sabotaj sau terorism. Mulți sunt adolescenți, unii chiar și de 11 ani, racolați prin platforme online sub pretexte înșelătoare: bani rapizi, mesaje anti-război sau chiar șantaj digital.

