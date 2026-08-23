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Moscova își retrage ambasadorul din Marea Britanie. Mesajul transmis Londrei în plin război din Ucraina

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Moscova își retrage ambasadorul din Marea Britanie. Mesajul transmis Londrei în plin război din UcrainaMarea Britanie. Sursa foto: Dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Rusia și-a rechemat ambasadorul din Marea Britanie, Andrei Kelin, după mai bine de șapte ani în care acesta a ocupat postul diplomatic, iar Moscova nu a anunțat deocamdată numele unui înlocuitor, potrivit The Sunday Times.

Kelin a părăsit Regatul Unit pe 21 iulie. Personalul ambasadei ruse de la Londra nu ar avea informații despre momentul în care Moscova intenționează să numească un nou ambasador.

Decizia intervine în contextul relațiilor tensionate dintre Rusia și Marea Britanie și al sprijinului acordat de Londra Ucrainei după declanșarea invaziei ruse.

Moscova acuză Londra că a ales confruntarea

Un purtător de cuvânt al ambasadei Rusiei a declarat pentru The Sunday Times că Andrei Kelin a depus „eforturi considerabile pentru a menține contactele și canalele de comunicare” cu autoritățile britanice.

Reprezentantul diplomatic rus a acuzat, în același timp, guvernul de la Londra că a ales „calea confruntării” în relația cu Moscova.

„Kelin a părăsit Regatul Unit cu speranța că, în timp, s-ar putea restabili un dialog mai constructiv și mai respectuos, în cazul în care Regatul Unit şi-ar reconsidera politicile faţă de ţara noastră”, a mai declarat purtătorul de cuvânt.

Londra ar putea rămâne fără un ambasador rus

Potrivit The Sunday Times, nu este clar dacă Rusia va numi un nou ambasador sau dacă ambasada va fi condusă pentru o perioadă mai lungă de un diplomat cu rang inferior.

Lipsa unui succesor pentru Kelin alimentează temerile privind o reducere de facto a nivelului relațiilor diplomatice dintre Moscova și Londra. În acest context, există și preocupări privind menținerea canalelor de comunicare dintre cele două guverne.

Întârzierea numirii unui nou ambasador ar putea indica, potrivit publicației britanice, că Moscova consideră că relația cu Regatul Unit nu mai justifică o reprezentare diplomatică la cel mai înalt nivel.

Rechemarea ambasadorului, instrument diplomatic

Retragerea unui ambasador reprezintă una dintre modalitățile prin care un stat își poate exprima oficial nemulțumirea față de politica altui stat, fără să ajungă la ruperea relațiilor diplomatice.

O astfel de măsură este, de regulă, anunțată public. Relația diplomatică poate fi însă redusă și prin neînlocuirea ambasadorului după încheierea mandatului acestuia.

În cazul Rusiei și Marii Britanii, Moscova nu a prezentat până în prezent un candidat care să preia postul ocupat de Andrei Kelin.

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