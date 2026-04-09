Rusia a amenințat din nou Marea Britanie cu atacuri „nucleare sau non-nucleare”. „O vom arunca în aer!”
- Iuliu Vlădescu
- 9 aprilie 2026, 17:14
Propagandiștii din Rusia au amenințat din nou Marea Britanie, după ce premierul Keir Starmer a făcut un anunț cu privire la o lovitură împotriva așa-numitei flote rusești din umbră, potrivit Express.
Propagandiștii Kremlinului, noi amenințări pentru Marea Britanie
Propagandiștii Kremlinului au discutat deschis despre posibilitatea lansării unor atacuri „nucleare sau non-nucleare” asupra Regatului Unit și a oricărei țări care confiscă nave care fac parte din așa-numita flotă din umbră a țării. Invitații de la televiziunea controlată de stat au amenințat că, dacă premierul Starmer își pune în aplicare amenințarea de a aborda și aresta nave legate de Moscova, Rusia va „distruge orice navă care încearcă să intre în porturile britanice”.
În emisiunea TV din prime time, „vocea neoficială” a lui Putin, Vladimir Soloviov, a declarat: „De ce nu spunem, de exemplu, că orice țară care încearcă să confiște o navă, și nu ne pasă care dintre ele, va fi supusă unui atac cu rachete nucleare sau non-nucleare din partea noastră?”
Iar colegul său, propagandistul Andrei Sidorov, a vorbit apoi despre explozia din 1944 a navei americane SS Richard Montgomery, care s-a scufundat, în timp ce era încărcată cu explozibili, în estuarul Tamisei, lângă Sheerness.
Sidorov a răspuns: „Înțelegi ce fel de val va fi?”
Soloviov - ale cărui scenarii sunt dictate de Kremlin, care îi plătește un mega-salariu - a declarat: „O vom arunca în aer bine. De ce să fim atât de nervoși? Cine te oprește, cumpără echipament, du-te să arunci în aer lucruri?”
„Putem spune că închidem transportul maritim din Marea Britanie. Vom distruge orice navă care încearcă să intre în porturile britanice”, a mai amenințat Soloviov. „Avem rachete, nu trebuie să încercuim nimic.”
Londra a decis arestarea navelor din „flota fantomă” a lui Putin
Luna trecută, guvernul britanic a autorizat Marina Regală și forțele speciale să abordeze și să confiște petroliere din „flota din umbră” a Rusiei care transportă petrol prin apele britanice pentru a finanța războiul din Ucraina.
Politica lui Keir Starmer, anunțată la sfârșitul lunii martie, vizează limitarea a aproape 700 de nave care eludează sancțiunile și perturbarea finanțării mașinii de război a Rusiei, ceea ce face ca Canalul Mânecii să fie mai puțin profitabil pentru Kremlin.
De la anunț, mai multe nave și-au modificat cursul pentru a evita Canalul Mânecii, unele dintre ele zăbovind în apropierea infrastructurii submarine critice.
Războiul declarațiilor dintre Rusia și Marea Britanie devine tot mai acut
Ambasadorul rus în Marea Britanie, Andrei Kelin, amenințase deja Marea Britanie: „Escaladarea tensiunilor se extinde în regiunea maritimă extrem de sensibilă a Canalului Mânecii, unde tranzitează zilnic peste 500 de nave civile și militare.
„Lansarea unui exercițiu acolo folosind forța nu este doar iresponsabilă, ci și explozivă.”
Soloviov a susținut că Rusia ar putea să-l demaste pe Keir Starmer, acuzându-l că amenință cu pirateria prin complotul de a aborda și reține navele flotei din umbră a lui Putin.
De asemenea, propagandistul a amenințat că va desfășura drona subacvatică de mare viteză Poseidon, netestată de Rusia - alimentată de propriul reactor atomic - despre care se presupune că este capabilă să declanșeze tsunami-uri radioactive care ar putea scufunda zone întregi din Marea Britanie.
„Principalul lucru este să ne îndepărtăm ambasada și să folosim Poseidon”, a spus Soloviov, ai cărui copii au fost educați în școli private scumpe din Marea Britanie.
„Este timpul să creăm o baie purificatoare asupra întregii Mari Britanii.”
De asemenea, el a susținut că războiul din Iran a demonstrat neputința NATO, descriind blocul ca fiind o „figură patetică, nesemnificativă, de carton” care va fi „ștearsă”.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.