Propagandiștii din Rusia au amenințat din nou Marea Britanie, după ce premierul Keir Starmer a făcut un anunț cu privire la o lovitură împotriva așa-numitei flote rusești din umbră, potrivit Express.

Propagandiștii Kremlinului au discutat deschis despre posibilitatea lansării unor atacuri „nucleare sau non-nucleare” asupra Regatului Unit și a oricărei țări care confiscă nave care fac parte din așa-numita flotă din umbră a țării. Invitații de la televiziunea controlată de stat au amenințat că, dacă premierul Starmer își pune în aplicare amenințarea de a aborda și aresta nave legate de Moscova, Rusia va „distruge orice navă care încearcă să intre în porturile britanice”.

În emisiunea TV din prime time, „vocea neoficială” a lui Putin, Vladimir Soloviov, a declarat: „De ce nu spunem, de exemplu, că orice țară care încearcă să confiște o navă, și nu ne pasă care dintre ele, va fi supusă unui atac cu rachete nucleare sau non-nucleare din partea noastră?”

Iar colegul său, propagandistul Andrei Sidorov, a vorbit apoi despre explozia din 1944 a navei americane SS Richard Montgomery, care s-a scufundat, în timp ce era încărcată cu explozibili, în estuarul Tamisei, lângă Sheerness.

Sidorov a răspuns: „Înțelegi ce fel de val va fi?”

Soloviov - ale cărui scenarii sunt dictate de Kremlin, care îi plătește un mega-salariu - a declarat: „O vom arunca în aer bine. De ce să fim atât de nervoși? Cine te oprește, cumpără echipament, du-te să arunci în aer lucruri?”

„Putem spune că închidem transportul maritim din Marea Britanie. Vom distruge orice navă care încearcă să intre în porturile britanice”, a mai amenințat Soloviov. „Avem rachete, nu trebuie să încercuim nimic.”

Luna trecută, guvernul britanic a autorizat Marina Regală și forțele speciale să abordeze și să confiște petroliere din „flota din umbră” a Rusiei care transportă petrol prin apele britanice pentru a finanța războiul din Ucraina.

Politica lui Keir Starmer, anunțată la sfârșitul lunii martie, vizează limitarea a aproape 700 de nave care eludează sancțiunile și perturbarea finanțării mașinii de război a Rusiei, ceea ce face ca Canalul Mânecii să fie mai puțin profitabil pentru Kremlin.

De la anunț, mai multe nave și-au modificat cursul pentru a evita Canalul Mânecii, unele dintre ele zăbovind în apropierea infrastructurii submarine critice.

Ambasadorul rus în Marea Britanie, Andrei Kelin, amenințase deja Marea Britanie: „Escaladarea tensiunilor se extinde în regiunea maritimă extrem de sensibilă a Canalului Mânecii, unde tranzitează zilnic peste 500 de nave civile și militare.

„Lansarea unui exercițiu acolo folosind forța nu este doar iresponsabilă, ci și explozivă.”

Soloviov a susținut că Rusia ar putea să-l demaste pe Keir Starmer, acuzându-l că amenință cu pirateria prin complotul de a aborda și reține navele flotei din umbră a lui Putin.

De asemenea, propagandistul a amenințat că va desfășura drona subacvatică de mare viteză Poseidon, netestată de Rusia - alimentată de propriul reactor atomic - despre care se presupune că este capabilă să declanșeze tsunami-uri radioactive care ar putea scufunda zone întregi din Marea Britanie.

„Principalul lucru este să ne îndepărtăm ambasada și să folosim Poseidon”, a spus Soloviov, ai cărui copii au fost educați în școli private scumpe din Marea Britanie.

„Este timpul să creăm o baie purificatoare asupra întregii Mari Britanii.”

De asemenea, el a susținut că războiul din Iran a demonstrat neputința NATO, descriind blocul ca fiind o „figură patetică, nesemnificativă, de carton” care va fi „ștearsă”.