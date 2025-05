Moment emoționant cu Nicușor Dan și Andreea Esca, la Pro TV

Interviul lui Nicușor Dan cu Andreea Esca a dezvăluit o latură personală rar văzută: copilăria, familia și România ca opțiune pentru toți.

Dialogul dintre Andreea Esca și Nicușor Dan s-a remarcat printr-un moment emoționant, când prezentatoarea l-a întrebat: „Pe dumneavoastră, de exemplu, ce vă emoționează când vă gândiți la România?”

Andreea Esca l-a avut ca invitat pe Nicușor Dan, actualul primar general al Capitalei și candidat la alegerile prezidențiale din acest an. Interviul a fost unul de profunzime, alternând teme personale cu puncte esențiale din viziunea politică a invitatului.

Întrebarea care a creat unul dintre cele mai emoționante momente ale serii a fost directă, dar simplă:

Răspunsul lui Nicușor Dan a fost spontan și autentic. Într-o clipă de ezitare și cu o voce vizibil emoționată, a mărturisit:

Întrebat cum vede România de mâine, candidatul a conturat o imagine a unei societăți echitabile, în care locul nașterii sau statutul social nu sunt obstacole în calea reușitei. Declarația sa a fost explicită:

Acest răspuns vine în contextul în care Nicușor Dan și-a construit cariera pe ideea de echitate, meritocrație și transparență instituțională. Provenind din Făgăraș, județul Brașov, Dan a urmat cursuri de matematică în București și Paris, revenind ulterior în țară pentru a se implica în activism civic.

Un alt moment încărcat de emoții a venit când Andreea Esca l-a întrebat ce l-ar afecta cel mai mult în cazul în care ar deveni președinte. Răspunsul lui Nicușor Dan a fost fără echivoc:

„Fără discuție, relația cu familia. Am avut experiența asta când am câștigat primăria și vreun an și jumătate-doi, am muncit din greu ca să o aduc pe linia de plutire și mi-au reproșat soția, copiii că lipsesc.”