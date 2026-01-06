Moleculă naturală din organism, posibil tratament pentru boala Alzheimer

O moleculă naturală din organism ar putea oferi o nouă speranță pentru persoanele afectate de Alzheimer. Un studiu recent publicat în revista Aging Cell indică faptul că această substanță ar putea contribui la refacerea unor funcții ale memoriei, deschizând noi direcții în cercetarea sănătății creierului la vârste înaintate.

Cercetările realizate de Facultatea de Medicină Yong Loo Lin, din Universitatea de Stat din Singapore, indică faptul că alfa-cetoglutaratul de calciu (CaAKG), un metabolit natural, poate restabili funcții cerebrale esențiale legate de memorie în modele experimentale de boală Alzheimer. Studiul se concentrează pe utilizarea acestei substanțe în contextul îmbătrânirii sănătoase și al protecției neuronale.

Obiectivul principal al cercetării a fost evaluarea capacității CaAKG de a îmbunătăți plasticitatea sinaptică, de a reface semnalizarea implicată în memorie și de a proteja neuronii de modificările degenerative precoce. Cercetătorii consideră că moleculele naturale precum CaAKG ar putea contribui la menținerea unei funcții cognitive sănătoase la vârste înaintate.

Experimentele au arătat că CaAKG refăce semnalele slăbite dintre neuroni și restabilește memoria asociativă, una dintre primele funcții afectate în boala Alzheimer. Molecula a readus LTP (long-term potentiation), proces esențial pentru învățare și formarea memoriei de durată, la valori normale și a stimulat autofagia, sistemul intern de „curățare” al celulelor.

Nivelurile de alfa-cetoglutarat scad natural odată cu înaintarea în vârstă, iar cercetătorii sugerează că refacerea acestora ar putea susține o îmbătrânire cognitivă mai sănătoasă. Autorii descriu o cale de acțiune prin care CaAKG crește flexibilitatea neuronală prin activarea canalelor de calciu de tip L și a receptorilor AMPA permeabili la calciu, fără a implica receptorii NMDA pentru glutamat, afectați de acumulările de amiloid.

CaAKG a refăcut un mecanism sinaptic care permite creierului să lege informații și evenimente apropiate în timp, susținând memoria asociativă și forme mai complexe de învățare. Aceste funcții sunt afectate devreme în boala Alzheimer, iar restabilirea lor ar putea avea impact asupra performanțelor cognitive.

„Scopul nostru a fost să vedem dacă un compus studiat inițial pentru extinderea duratei de viață sănătoase ar putea fi util și în boala Alzheimer”, a declarat dr. Sheeja Navakkode, primul autor al studiului și cercetător în Programul de Healthy Longevity Translational Research.