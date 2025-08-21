Social Mai mulţi bani pentru moldovenii din diasporă. Cum îi va susţine Guvernul







Republica Moldova. Moldovenii din diasporă vor beneficia de granturi oferite de Guvernul Republicii Moldova. Valoarea unui grant va ajunge până la 150 de mii de lei (cca 7500 euro).

Cabinetul de miniștri de la Chișinău a aprobat, la şedinţa din 20 august, programul Diaspora Engagement Hub. Programul care prevede susţinerea financiară a iniţiativelor civice din diasporă urmează a fi implementat în perioada 2026–2028.

Prin acest program, autoritățile își propun să sprijine inițiativele cetățenilor moldoveni stabiliți peste hotare. Sunt prevăzute astfel de domenii precum educația, cultura și implicarea civică.

Finanțarea nerambursabilă va putea fi accesată atât de asociații și centre educaționale din diasporă, cât și de grupuri de inițiativă. Suma oferită va fi de până la 100 de mii de lei pentru proiectele depuse individual. Programele realizate în parteneriat cu organizații din Republica Moldova vor putea fi susținute cu cel mult 150 de mii de lei.

Într-un comunicat de presă emis de Executivul de la Chișinău, se menționează că beneficiile programului. Printre aceste se numără: sprijin pentru predarea limbii române, activități educaționale pentru copiii din diasporă, dar și consolidarea legăturilor dintre cetățenii din afara țării și instituțiile de acasă. O noutate este că proiectele finanțate pot fi implementate nu doar în afara granițelor, ci și pe teritoriul Republicii Moldova.

„Considerăm, întotdeauna, că ai noștri sunt plecați peste hotare temporar. De aceea, organizăm evenimente și programe ca să facem posibilă revenirea lor acasă, cât mai curând”, a declarat premierul Dorin Recean în cadrul şedinţei Guvernului.

Lansat în anul 2016, Diaspora Engagement Hub a sprijinit până în prezent peste 170 de inițiative comunitare.

Inițiativa are drept scop menținerea unei legături mai strânse între diaspora și țară, prin promovarea valorilor naționale și implicarea activă a cetățenilor moldoveni din străinătate în viața publică.