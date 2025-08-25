Social Moldovenii ar putea călători în UE cu noile buletine de identitate, chiar înainte de aderare







Republica Moldova. Peste 125 de mii de moldoveni care au primit cărți de identitate de model nou ar putea circula cu acest document în spațiul Uniunii Europene. Autoritățile de la Chișinău susțin că actele ar putea deveni valabile pentru călătoriile în UE chiar înainte ca Republica Moldova să devină stat membru al blocului comunitar.

Precizările au fost făcute de directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, în cadrul unei emisiuni televizate. Este o „prioritate pe termen mediu”. Totuși, ținând cont că Moldova îndeplinește deja cerințele tehnice europene, există șanse ca acest lucru să se întâmple „chiar înainte de aderarea oficială la Uniunea Europeană”, a subliniat directorul ASP. În prezent, cetățenii moldoveni pot călători în baza buletinului de identitate în Turcia și Ucraina.

Conform lui Eșanu, din luna aprilie până în prezent s-au înregistrat peste 165.000 de solicitări pentru noile buletine. Aproximativ 125.000 de documente au fost deja emise. Peste 300 de cereri, inclusiv pentru buletine cu semnătură electronică, au venit din partea cetățenilor moldoveni stabiliți în afara țării.

Cărțile de identitate, elaborate după model european, sunt de dimensiunea unui card bancar. Actele conțin imaginea facială a titularului, amprente digitale, cât și semnătura electronică. Un element nou este că documentul include și un cip de stocare a certificatelor digitale și datele biometrice. Datorită acestui lucru, titularii documentelor vor avea acces mai ușor la serviciile de e-guvernare și e-business.

În conținutul acestor documente nu se va regăsi informația despre domiciliul sau reședința temporară a titularului. Informațiile vor fi disponibile pe platforma guvernamentală MConnect. Astfel, proprietarii nu vor mai fi obligați să schimbe actele de identitate atunci când își schimbă locul de trai. Documentul este mult mai securizat decât cel de tip vechi. Noul act conține 30 de elemente de protecție. Astfel, falsificarea acestuia va fi o adevărată provocare pentru răufăcători. Are un design modern, cu simboluri naționale, cum ar fi stema Republicii Moldova și conturul hărții țării.

Documentul este valabil patru ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă de 0–7 ani. Șapte ani vor putea utiliza actul titularii până la 14 ani. Moldovenii cu vârsta cuprinsă între 14 și 70 de ani nu își vor schimba cardul de identitate timp de 10 ani. Pentru cei care au trecut de 70 de ani, buletinul este nelimitat. Precizăm că noile cărți de identitate nu sunt obligatorii, însă treptat vor înlocui documentele actuale.