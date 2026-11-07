„Mogging”, cuvântul anului 2026. De unde provine și în ce situații este folosit

„Mogging” a fost ales cuvântul anului 2026 de Collins English Dictionary, după ce a devenit tot mai popular în rândul tinerilor. Termenul este utilizat, de regulă, într-un context ironic sau amuzant, atunci când cineva reușește să atragă mai multă atenție decât o altă persoană sau să o depășească într-o anumită privință. Deși a cunoscut o creștere considerabilă a popularității în ultimul an, cuvântul nu este nou. Acesta circulă de aproximativ un deceniu, însă sensul său s-a modificat în timp.

Originea termenului este asociată cu acronimul „AMOG”, provenit din expresia engleză „alpha male of the group”, tradusă prin „masculul alfa al grupului”.

Inițial, cuvântul era întâlnit în comunitățile pasionaților de culturism, unde desemna bărbatul considerat cel mai puternic dintr-o sală de fitness. Ulterior, termenul a început să fie utilizat ca verb și a fost preluat pentru o perioadă de comunitățile online masculine, cunoscute sub denumirea de „manosphere”.

Potrivit CNN, sensul expresiei s-a extins în ultimul an, iar „mogging” este folosit acum pentru a descrie situațiile în care cineva reușește să se remarce prin comparație cu o altă persoană.

Expresia poate fi întâlnită în diferite situații, inclusiv atunci când sunt comparate aspectul fizic, vestimentația sau realizările personale.

De exemplu, o persoană pregătește brioșe acasă și le aduce prietenilor, fiind mulțumită de rezultat. Un alt invitat apare însă cu un tort spectaculos, cu trei etaje, care atrage toate privirile. În limbajul tinerilor, prima persoană a fost „mogged”.

Un alt exemplu este cel al unei persoane încântate de ținuta sa cumpărată dintr-un magazin second-hand. Dacă ajunge să stea lângă cineva îmbrăcat integral în haine de designer, care atrage mai multă atenție, poate spune că a fost „mogged”.

Termenul este folosit în general în glumă, fără să presupună neapărat o competiție reală între persoanele implicate.

Lexicografii Collins urmăresc anual aproximativ 27 de miliarde de cuvinte pentru a identifica schimbările care apar în limbaj. În procesul de selecție nu este analizată exclusiv frecvența utilizării unui termen, ci și modul în care acesta este întrebuințat în diferite contexte.

Alex Beecroft, directorul general al Collins, a explicat că alegerea reflectă influența generațiilor tinere asupra limbii.

„Alegerea cuvântului «mogging» drept Cuvântul Anului de către Collins arată cum fiecare generație își lasă amprenta asupra limbajului. Este un exemplu excelent al modului în care Generația Z și Generația Alpha au adoptat un cuvânt și l-au transformat într-un argou umoristic, însușindu-și limbajul și «agresându-ne» pe restul”, a spus Beecroft.

Pe lista termenilor evidențiați de Collins se regăsesc și expresii influențate de evenimentele importante ale anului, de la fenomene meteorologice până la competiții sportive și politică. Unul dintre acestea este „firewave”, folosit pentru a descrie producerea mai multor incendii de vegetație într-un interval scurt, în zone urbane, după perioade îndelungate de vreme caldă și secetoasă.

O altă expresie este „hydration break”, care înseamnă pauză de hidratare. Aceasta a devenit cunoscută la nivel internațional în timpul Cupei Mondiale FIFA 2026.

În cadrul competiției, meciurile au fost întrerupte pentru ca fotbaliștii să poată consuma apă. Organizatorii au explicat că măsura urmărea protejarea sportivilor în condițiile temperaturilor ridicate din cele trei țări gazdă: Statele Unite, Mexic și Canada.

Pauzele au provocat însă și reacții ironice din partea unor suporteri, care le-au considerat oportunități pentru introducerea unor reclame în timpul partidelor.

Printre expresiile selectate pentru 2026 se numără și „manchesterism”, asociată cu viziunea politică a premierului britanic Andy Burnham, fost primar al regiunii Greater Manchester.

Termenul descrie o abordare bazată pe descentralizarea puterii către regiuni și pe asocierea dezvoltării economice cu progresul social.

Astfel, lista Collins pentru 2026 reunește atât expresii provenite din limbajul utilizatorilor tineri ai internetului, cât și termeni apăruți în contextul unor evenimente sportive, sociale și politice.