Dictionary.com a desemnat termenul „maxxing” drept cuvântul anului 2026, într-un context în care optimizarea personală a devenit un subiect tot mai prezent pe rețelele sociale. Cuvântul descrie tendința de a maximiza sau de a îmbunătăți un anumit aspect al vieții, de la aspectul fizic și alimentație până la productivitate și sănătate.

Potrivit datelor prezentate de Dictionary.com, utilizarea termenului „maxxing” a fost de aproape 19 ori mai frecventă în 2026 decât în 2025. În aceeași perioadă, expresia „looksmaxxing”, asociată cu optimizarea aspectului fizic, a înregistrat o creștere de peste 900%. Evoluția reflectă popularitatea unui vocabular online construit în jurul performanței personale și al dorinței de a obține rezultate cât mai bune.

Termenul „maxxing” provine de la verbul englezesc „to maximize”, care înseamnă „a maximiza”. În limbajul utilizatorilor de internet, acesta este adăugat la diferite cuvinte pentru a descrie încercarea de a obține rezultate maxime într-un anumit domeniu.

Printre exemplele întâlnite frecvent se numără „looksmaxxing”, care se referă la îmbunătățirea aspectului fizic, „fibermaxxing”, asociat cu creșterea aportului de fibre alimentare, și „proteinmaxxing”, folosit pentru a descrie preocuparea de a consuma mai multe proteine. Expresia „productivity-maxxing” desemnează eforturile de a crește productivitatea.

Deși aceste practici pot avea obiective diferite, ele folosesc aceeași logică: identificarea unei caracteristici care poate fi îmbunătățită și încercarea de a o duce la un nivel cât mai ridicat.

În anunțul privind alegerea cuvântului anului, Dictionary.com a explicat că selecția are legătură cu rolul tot mai important al mediului online în formarea limbajului. Instituția a remarcat că, într-un an dominat de discuții despre impactul tehnologiei asupra societății, este firesc ca un termen apărut și răspândit pe internet să ajungă în centrul atenției.

Una dintre cele mai cunoscute variante ale termenului este „looksmaxxing”, care desemnează încercările de a îmbunătăți cât mai mult aspectul fizic. Practicile asociate pot include antrenamente fizice, schimbări ale rutinei de îngrijire, atenție acordată alimentației și modificări ale stilului personal.

Potrivit relatării publicate de New York Post, termenul a apărut la mijlocul anilor 2010 pe forumuri online asociate comunităților „incel”, formate în jurul unor persoane care se identifică drept involuntar celibatare. La începutul anilor 2020, expresia a ajuns la un public mai larg, odată cu răspândirea conținutului pe TikTok.

Ulterior, sensul său s-a extins dincolo de comunitățile în care circula inițial. În prezent, „looksmaxxing” este folosit pentru o varietate de metode de îmbunătățire a aspectului, de la exerciții fizice intense până la produse și tratamente cosmetice.

Popularitatea expresiei arată și felul în care platformele sociale pot transforma un termen de nișă într-un element al limbajului cotidian, mai ales atunci când acesta poate fi adaptat la numeroase tipuri de conținut.

Alegerea făcută de Dictionary.com a generat reacții împărțite în mediul online. Unii utilizatori au criticat răspândirea termenului și au considerat că acesta reflectă o preocupare excesivă pentru optimizarea continuă.

Alții au apreciat că descrie bine tendințele anului și au folosit conceptul într-o notă pozitivă, inclusiv pentru a vorbi despre învățare și dezvoltare personală.

Dezbaterea scoate în evidență diferența dintre utilizarea termenului pentru obiective concrete și transformarea optimizării într-o preocupare permanentă. În domenii precum alimentația sau fitnessul, interesul pentru îmbunătățire poate avea o motivație practică. Totuși, simpla utilizare a etichetei „maxxing” nu indică dacă o anumită metodă este eficientă, sigură sau potrivită pentru fiecare persoană.

În cazul conținutului despre aspectul fizic, mesajele publicate online pot varia de la recomandări obișnuite de îngrijire până la abordări intensive, astfel că informațiile trebuie evaluate în funcție de dovezi și de riscurile implicate.

Printre ceilalți candidați menționați de Dictionary.com pentru titlul de cuvânt al anului 2026 s-au numărat „affordability”, termen legat de posibilitatea de a suporta costurile bunurilor și serviciilor, și „data center”, expresie asociată infrastructurii digitale și extinderii inteligenței artificiale.

Lista a inclus și „odyssey”, cuvânt folosit pentru a descrie o călătorie sau o experiență de durată, precum și „unc”, termen de argou utilizat pe internet pentru a face referire la o persoană percepută drept în vârstă sau depășită de tendințe.

În 2025, Dictionary.com alesese „67”, o expresie virală asociată în special generațiilor tinere și popularizată prin cultura internetului.

Desemnarea termenului „maxxing” evidențiază influența rețelelor sociale asupra limbajului și interesul crescut pentru optimizarea diferitelor aspecte ale vieții. Creșterea utilizării sale arată că expresia a depășit un cerc restrâns de utilizatori și a devenit suficient de vizibilă pentru a caracteriza o tendință mai largă.

Alegerea nu reprezintă o evaluare a beneficiilor sau a riscurilor acestor practici, ci o reflectare a modului în care oamenii comunică și a subiectelor care domină conversațiile online.