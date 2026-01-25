Moartea Leului Britanic. Când a decedat, imperiul se mai ținea într-un arhipelag european

Winston Churchill a fost supranumit „Leul Britanic”. A luat și un Premiu Nobel pentru Literatură pentru Memoriile sale. Omul cunoscut că a ales între Stalin și Hitler, motivând că regimul sovietic va dura mai puțin a decedat pe 24 ianuarie 1965. Chiar el avea să-i supraviețuiască aproape 12 ani lui Stalin.

Winston Churchill a murit la 24 ianuarie 1965, la reședința sa de la Kensington unde a trăit toată viața din momentul în care s-a căsătorit. S-a scris despre necrologul scris de el, la moartea lui Stalin. Spusese că Stalin luase Rusia de la plugul de lemn și o dusese în era nucleară. Paradoxal, detractorii lui Churchill l-au criticat pentru că Imperiul Britanic „se mai ținea într-o insulă” în 1955, iar din 1956, americanii în criza Suezului au scos Marea Britanie din statutul de forță colonială mondială.

Churchill și-a trăit ultimii 12 ani de viață scriind și chefuind pe luxosul yacht Christina al lui Aristotel Onassis, în largul Insulei Skorpio. S-a spus că fusese copios plătit de Onassis ca Grecia să nu ajungă în 1944-1949, sub influența lui Stalin, deși în 1946-1949, Grecia a fost zguduită de un război civil între comuniști și democrați, aceștia din urmă, susținuți de britanici, câștigând. Churchill era în opoziție atunci, dar după 1951, Churchill a revenit și Grecia a bemeficiat de multe ajutoare.

Winston Leonard Spencer Churchill, conte britanic s-a născut la 30 noiembrie 1874, în Anglia. Tatăl, mare nobil englez, lord, mama, fiică de miliardar american. Nu a cerut vreodată cetățenia americană!

Își dorește să fie ofițer, de cavalerie, fiindcă acolo nu se cerea matematică. Era foarte bun la scrimă. Intră la celebra Academie Militară Sandhurst din a treia încercare, dar în anul său, termină primul.

Până la final de secolul XIX, urcă pe scara ierahiei militare, participă la acțiuni militare în Cuba, India Britanică, Sudan (conflictul cu Mahdi), atât ca ofițer combatant cât și ca un foarte bun corespondent de război. Banii din articolele scrie depășesc cu mult solda, de aceea, Churchill renunță la cariera militară înainte de a ajunge colonel.

Devine premier și ministru al apărării în perioada războiului, gestionând rezistența în Bătălia Angliei. Între timp, scrisese mai multe cărți, cîștigând mulți bani și faimă.

Winston Churchill a rămas în mental ca bătrânul, cu baston, trâgând de un picior, cu veșnicul trabuc aprins și cu multe pahare de schotch date peste cap în orice moment al zilei. Churchill a jucat cu abilitate între Mussolini, Hitler, Stalin și Roosevelt. A respins propunerile prietenului său Mussolini (aliați în Frontul de la Stresa) de se apropia de Hitler, a refuzat misiunea lui Rudof Hess de a face pace cu Hitler, știind că va exista o „Bătălie a Angliei” și a bătut palma cu Stalin și Roosevelt. Știa că Imperiul Britanic urma să cadă, dar văzuse alte imperii căzând și a dorit ca Marea Britanie să cadă în picioare.

Folclorul urban îi atribuie următorul răspuns când a fost întrebat că nu se teme de istorie că îi va scoate la iveală păcatele politice: „Dragă, istoria va fi îngăduitoare cu mine, fiindcă voi avea grijă să o scriu chiar eu!”