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Mită pentru a evita controalele și sancțiunile. Percheziții la Protecția Consumatorilor din Republica Moldova

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Mită pentru a evita controalele și sancțiunile. Percheziții la Protecția Consumatorilor din Republica MoldovaPercheziții. Sursa foto: CNA
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Din cuprinsul articolului

Doi angajați ai Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor din Republica Moldova sunt cercetați într-un dosar de corupere activă și pasivă, după ce ar fi pretins și primit bani de la agenți economici pentru a nu efectua controale și pentru a nu aplica sancțiuni. Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii Procuraturii Anticorupție au făcut percheziții la locuințele și birourile persoanelor vizate.

Ancheta îi vizează pe cei doi funcționari ai Inspectoratului, dar și pe doi agenți economici, potrivit informațiilor anunțate de Centrul Național Anticorupție.

Bani pentru a evita controalele de stat

Potrivit anchetatorilor, funcționarii ar fi primit sume de bani în schimbul neefectuării verificărilor privind respectarea regulilor de activitate în comerț și a controalelor referitoare la calitatea produselor și serviciilor.

„Potrivit materialelor cauzei, funcționarii din cadrul Inspectoratului ar fi pretins și primit de la agenți economici mijloace bănești ce nu li se cuveneau, în schimbul neefectuării controalelor de stat privind respectarea normelor și regulilor de activitate în comerț, precum și a verificărilor privind calitatea produselor industriale și a serviciilor prestate. De asemenea, mijloacele bănești ar fi fost oferite și primite pentru neaplicarea sancțiunilor privind încălcările depistate în activitatea agenților economici.

Mită

Mită. Sursa foto: Freepik

Percheziții la locuințele și birourile suspecților

Ofițerii anticorupție din Republica Moldova au făcut percheziții atât la domiciliile persoanelor vizate, cât și în birourile acestora.

„Astăzi, ofițerii anticorupție au efectuat percheziții la domiciliile și în birourile de serviciu ale bănuiților, în urma cărora au fost ridicate probe relevante pentru cauza penală. Persoanele vizate urmează a fi cercetate în stare de libertate. În prezent, investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea eventualelor persoane implicate.

Ancheta continuă

Persoanele vizate nu au fost reținute și urmează să fie cercetate în stare de libertate.

„Acțiunile de urmărire penală continuă, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și persoanelor implicate în faptele investigate”, se arată într-un comunicat.

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