Justitie Misterul dosarelor pierdute de la CNA, neelucidat nici peste zece ani







Republica Moldova. Opt cauze penale, pornite de către Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) în baza plângerilor cetăţenilor, s-au pierdut în drum de la Procuratura Anticororupţie spre CNA. Au trecut mai bine de zece ani de atunci, iar oamenii legii aşa şi nu au putut să facă claritate.

Situaţia pare şi mai stupidă din cauza că cele două instituţii se află în aceeaşi clădire. Iar documentele urmau să fie pur şi simplu mutate de la un etaj la altul. Fără ca să fie scoase afară.

Deşi toate cele opt dosare au fost înregistrate în registrele CNA şi cele ale Procuraturii Anticorupţie, ele parcă s-au evaporat din clădirea de pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.198 din Chişinău.

Curios este şi faptul că toate aceste materiale s-au aflat în gestiunea unui singur ofiţer de urmărire penală, ajuns acum şef mare la Vamă.

Cum au dispărut cele opt dosare de corupţie

Dispariţia celot opt dosare de corupţie a ieşit la „suprafaţă” în urma unor verificări efectuate de către Procuratura Anticorupţie în toamna anului 2020. Dintr-o ordonanţă în care procurorul Victor Furtună a solicitat reabilitarea dosarelor, aflăm că documentele au dispărut în perioada anilor 2014-2015.

Toate cele opt materiale s-au aflat în gestiunea lui Radu Radu, pe atunci ofiţer de urmărire penală în cadrul CNA. Radu Radu a transmis materialele în Procuratura Anticorupţie, cu propunerea de neîncepere a urmăririi penale.

În într-un caz nu s-a dat curs propunerii lui Radu Radu. Procurorul anticorupţie Alexandru Cernei a dispus într-un caz începerea urmăririi penale. Toate cele opt dosare au fost transmise înapoi la CNA. În registrele de evidenţă a CNA este indicat, sub semnătura lui Radu Radu, că dosarele au ajuns. Însă de atunci se pare că nu le-a mai văzut nimeni.

Dosarele reabilitate, vinovaţii de negăsit

Într-un răspuns oferit de Procuratura Anticorupţie la solicitarea EvZ, toate cele 8 dosare au fost restabilite.

„După restabilirea materialelor, procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție au acceptat rapoartele ofițerilor din cadrul Centrului Național Anticorupție, fiind emise ordonanțe de refuz în pornirea urmăririi penale.

Dosarul pornit cu privire la dispariția materialelor penale a fost transmis Procuraturii municipale, deoarece examinarea infracțiunilor prevăzute la art. 360 alin. (1) din Codul penal nu ține de competență Procuraturii Anticorupție”, se arată în săspunsul Procuraturii Anticorupţie.

Din răspunsul primit, rezultă că propunerea procurorului Cernei privind pornirea urmăririi penale pe unul din cele opt dosare din gestiunea lui Radu Radu a fost ignorată.

Un răspuns puţin mai detaliat am primit de la Procuratura municipiului Chişinău. Procurorul Roman Tocan ne-a comunicat că are în gestiune un dosar penal „pe faptul luării, sustragerii, tăinuirii, degradării sau distrugerii documentelor și anume a mai multor procese penale care s-au aflat în gestiunea ofițerului de urmărire penală din cadrul CNA, Radu Radu”.

Cei de la CNA au refuzat să ofere informaţii sau să facă comentarii despre dispariţia celor opt dosare.

Radu Radu: „Nu ştiu unde s-au pierdut aceste dosare”

Radu Radu şi încheiat cariera la CNA la începutul anului 2017. Între martie 2017 și septembrie 2024, a activat la Parlamentul Republicii Moldova. Radu Radu a fost responsabil de reprezentarea intereselor Parlamentului la Curtea Constituțională și în fața organelor de drept.

La 12 septembrie 2024, el a fost numit de în funcția de Director adjunct al Serviciului Vamal, șef al Departamentului Antifraudă și Conformare.

Solicitat de Evenimentul Zilei, Radu Radu a comunicat că a fost audiat în cazul dispariţiei celor opt dosare. „Am fost audiat. Apoi am fost anunţat că am fost scos de sub urmărire penală. Sincer, nu-mi amintesc exact. A trecut mult timp. Dacă nu mă greşesc, pare-se că în 2021. Pe urmă nu am mai fost contactat. Auzisem că dosarul fusese clasat. Dar nu cunosc mai multă informaţie”, ne-a spus fostul ofiţer CNA.

Întrebat ce s-a întâmplat, totuşi, cu cele opt dosare, Radu Radu a spus că nu cunoaşte. „Eu am plecat demult de la CNA. Nu ştiu unde şi cum s-au pierdut aceste dosare”, ne-a răspuns şeful de la Vamă.