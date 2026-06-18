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Misterul colecției LEGO Star Wars dispărute. Un pensionar de 83 de ani, procese, acuzații și milioane de vizualizări online

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Misterul colecției LEGO Star Wars dispărute. Un pensionar de 83 de ani, procese, acuzații și milioane de vizualizări onlinelego / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

O colecție rară de LEGO Star Wars, care includea seturi evaluate la zeci de mii de dolari, a dispărut în urma unui conflict comercial din statul american Oregon, iar cazul a ajuns în centrul unei dispute juridice complexe care implică proprietarii unui magazin de profil, un influencer cu milioane de urmăritori și mai multe procese aflate pe rol, potrivit BBC.

Colecția îi aparține lui Ed Mansell, în vârstă de 83 de ani, care spera să folosească valoarea pieselor pentru a-și ajuta familia. La aproape doi ani după ce bunurile au fost încredințate unui magazin specializat pentru a fi vândute în regim de consignație, o parte importantă a colecției este în continuare de negăsit.

Cum a început disputa

Povestea a început în 2023, când Bryan Mansell, fiul lui Ed Mansell, a contactat-o pe Chrystal Law, proprietara unei francize Bricks & Minifigs din Salem, Oregon.

Potrivit acordului, colecția urma să fie vândută în regim de consignație, ceea ce înseamnă că Ed Mansell rămânea proprietarul legal al seturilor până la găsirea cumpărătorilor.

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La momentul respectiv, magazinul a prezentat public achiziția drept „una dintre cele mai mari și mai valoroase colecții private de LEGO Star Wars din lume”.

Printre piesele considerate de mare valoare se afla și rarul set Cloud City, despre care colecționarii estimează că poate valora până la 10.000 de dolari.

Potrivit companiei-mamă Bricks & Minifigs, în următorul an magazinul a vândut produse din colecția Mansell în valoare de cel puțin 52.000 de dolari.

Ce s-a întâmplat cu seturile rămase

Situația s-a complicat la sfârșitul anului 2024, când Bricks & Minifigs a înlăturat-o pe Chrystal Law din franciză din cauza unor datorii restante și a transferat magazinul către un nou proprietar.

Problemele au ieșit la iveală după ce plățile lunare către familia Mansell au încetat.

Bryan Mansell a declarat ulterior că a aflat despre schimbarea proprietarului atunci când s-a prezentat personal la magazin.

Potrivit relatărilor sale, noii administratori i-au spus că nu au cunoștință despre colecția tatălui său și nici despre acordul de consignație.

În aceste condiții, familia Mansell a ajuns la concluzia că restul colecției a fost furat și a sesizat poliția locală.

De atunci, disputa dintre familia Mansell, Chrystal Law și compania Bricks & Minifigs a continuat fără o rezolvare clară, fiecare parte atribuind responsabilitatea celorlalte.

Influencerul care a transformat cazul într-un fenomen online

Cazul a căpătat o amploare națională în martie 2026, când a intervenit creatorul de conținut Ben Schneider, cunoscut pe YouTube sub numele Reckless Ben.

Lego Star Wars

Lego Star Wars / sursa foto: dreamstime.com

Schneider susține că familia Mansell i-a cerut ajutorul pentru a investiga dispariția colecției.

În lunile următoare, acesta a lansat o campanie agresivă pe internet împotriva Bricks & Minifigs și a noilor proprietari ai magazinului.

Printre acțiunile sale s-au numărat crearea unui site intitulat „We Steal from Old People” („Noi furăm de la oameni în vârstă”), utilizarea siglei companiei și instalarea unor mesaje critice în apropierea locuinței unuia dintre noii proprietari.

Schneider a călătorit inclusiv în Utah, unde se află sediul companiei-mamă Bricks & Minifigs.

Pe 27 martie, poliția din American Fork City l-a pus sub acuzare pentru mai multe fapte, inclusiv hărțuire, protest direcționat în fața unei locuințe, tulburarea ordinii publice și pătrundere ilegală pe proprietate privată.

Un videoclip cu peste cinci milioane de vizualizări

Momentul care a amplificat semnificativ cazul a venit pe 21 mai, când Reckless Ben a publicat videoclipul intitulat „I tracked down the thief who stole $200,000 of LEGO” („Am găsit hoțul care a furat LEGO în valoare de 200.000 de dolari”).

Materialul a depășit cinci milioane de vizualizări în mai puțin de o lună.

Popularitatea videoclipului a atras atenția comunităților de colecționari și a generat numeroase teorii pe internet.

lego

lego / sursa foto: dreamstime.com

Unii utilizatori au susținut că autoritățile ar încerca să protejeze compania, acuzații respinse de poliție.

Într-un comunicat emis pe 29 mai, Departamentul de Poliție American Fork City a precizat că „implicarea noastră în aceste cazuri s-a limitat la îndeplinirea obligațiilor legale și la aplicarea legislației din Utah”.

Cu toate acestea, controversele au continuat, iar susținători ai familiei Mansell au intervenit inclusiv la o ședință a consiliului local pentru a critica activitatea poliției.

Compania vorbește despre amenințări și hărțuire

Bricks & Minifigs susține că scandalul online a avut consecințe grave pentru angajații săi și pentru noii proprietari ai magazinului.

Compania afirmă că magazinele sale au primit apeluri telefonice și e-mailuri cu amenințări.

De asemenea, unitatea din Salem, aflată în centrul disputei, a fost închisă.

Potrivit companiei, decizia a fost luată „din cauza unei campanii devastatoare pe rețelele sociale”.

Reprezentanții Bricks & Minifigs au precizat că închiderea a avut loc deoarece „personalul nostru, inclusiv adolescenți din comunitate, s-a confruntat cu riscuri grave de securitate în lumea reală, cu acte de urmărire și cu amenințări explicite cu bombă generate de videoclipuri virale”.

Valoarea reală a colecției este disputată

Într-un proces intentat la sfârșitul lunii mai, compania susține că dispariția colecției nu implică suma de 200.000 de dolari vehiculată online.

Potrivit documentelor depuse în instanță, valoarea bunurilor dispărute ar fi de aproximativ 80.000 de dolari.

Totodată, compania afirmă că Chrystal Law a încălcat politicile interne atunci când a acceptat vânzarea colecției în regim de consignație.

Bricks & Minifigs îi acuză pe Schneider, Law, Mansell și alte persoane că au participat la o campanie coordonată de hărțuire și presiune împotriva conducerii companiei și a noului proprietar al francizei din Oregon.

În același timp, compania susține că disputa privind colecția reprezintă în principal un conflict între familia Mansell și Chrystal Law.

„Suntem complet dispuși să ne așezăm la masă și să găsim o soluție echitabilă, bazată pe realitate, pentru a ne asigura că acest bunic este despăgubit integral”, a transmis compania într-un comunicat publicat pe 28 mai.

Chrystal Law contestă acuzațiile

La rândul său, Chrystal Law susține că nu deține colecția.

Lego Star Wars

Lego Star Wars / sursa foto. dreamstime.com

Ea afirmă că seturile făceau parte din inventarul magazinului transferat către noul proprietar atunci când franciza a fost preluată.

Law a deschis la rândul ei o acțiune în justiție împotriva Bricks & Minifigs.

În documentele depuse la tribunal, aceasta susține că societatea „a preluat controlul asupra afacerii și a schimbat încuietorile în aceeași seară”.

O colecție construită pentru viitorul nepoților

Într-o declarație transmisă publicației Salem Business Journal, Bryan Mansell a explicat că pasiunea tatălui său pentru LEGO a avut și o componentă financiară.

„LEGO era o jucărie pe care am împărtășit-o când eram copil, iar el voia să o împărtășească și cu nepoții săi”, a declarat acesta.

„A ales LEGO ca investiție și a început să cumpere seturi și figurine care să fie păstrate noi, în cutie, astfel încât într-o zi să poată fi vândute pentru a contribui la plata studiilor universitare ale nepoților.”

Între timp, o campanie GoFundMe organizată pentru familia Mansell a strâns peste 465.000 de dolari.

Potrivit descrierii fondului, banii vor fi folosiți pentru recuperarea colecției sau a valorii acesteia și pentru acoperirea costurilor juridice.

Un ordin judecătoresc îi interzice influencerului să mai vorbească despre caz

Pe 10 iunie, un judecător din Utah a emis o ordonanță temporară care îi interzice lui Ben Schneider să mai publice conținut referitor la această dispută.

Într-un mesaj transmis ulterior presei, influencerul a declarat că nu poate comenta cazul.

„Mi-ar plăcea să vorbesc, dar, din păcate, s-au spus multe neadevăruri despre mine, iar o instanță a dispus să păstrez tăcerea”, a transmis acesta.

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