Update. 19.06: Moscova a anunțat, prin intermediul agenției de presă TASS, că președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump au avut marți o discuție telefonică. În cadrul acestei conversații, liderul de la Kremlin și-a prezentat viziunea asupra pașilor concreți pe care îi poate face Washingtonul pentru oprirea ostilităților.

Consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov a precizat că Vladimir Putin a oferit o analiză obiectivă a situației de pe front și a perspectivelor privind atingerea obiectivelor stabilite de Moscova.

„Președintele rus Vladimir Putin și-a împărtășit opinia despre ce ar putea face partea americană în mod realist pentru a pune capăt rapid operațiunilor militare din Ucraina”, le-a declarat reporterilor consilierul prezidențial Iuri Ușakov.

„Apropo, s-a subliniat ce ar putea face americanii în mod realist pentru a pune capăt rapid acțiunii militare”, a adăugat Ușakov, potrivit sursei citate.

Iuri Ușakov a menționat că discuția telefonică a durat o oră, timp în care cei doi lideri au analizat rezultatele vizitei efectuate în weekend la Moscova și Kiev de către reprezentanții lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner.

Agențiile de știri rusești arată că Iuri Ușakov a declarat că Trump „a promovat ideea unei încheieri rapide a conflictului ucrainean”, în timp ce Putin i-a explicat în detaliu viziunea sa asupra stării de fapt din război, scrie BBC.

Liderul de la Casa Albă a subliniat că finalizarea conflictului ar crea condițiile necesare pentru refacerea legăturilor diplomatice și economice dintre cele două puteri.

„Donald Trump a pledat în mod clar pentru o încetare rapidă a conflictului, ceea ce ar deschide imediat perspective impresionante și de anvergură pentru o restabilire completă a relațiilor americano-ruse. În opinia sa, acest lucru ar avea un impact deosebit asupra legăturilor comerciale și economice, care promit beneficii colosale pentru ambele țări. Donald Trump este interesat să realizeze un progres în timpul președinției sale”, a afirmat consilierul de la Kremlin.

Kremlinul a descris dialogul drept unul „deschis și constructiv”. Înainte de convorbirea telefonică, emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner s-au întâlnit la Moscova cu Vladimir Putin, după care s-au deplasat la Kiev pentru discuții cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul noilor eforturi diplomatice ale SUA, notează TVPWorld.

Deși nu au fost anunțate progrese majore, președintele Volodimir Zelenski a punctat că reprezentanții americani au avansat câteva „idei bune” pentru stimularea procesului de negociere. Atât Putin, cât și Trump au evaluat pozitiv activitatea celor doi emisari.

În cadrul aceleiași convorbiri, Vladimir Putin a susținut că Rusia „nu are planuri ostile” față de Europa, după cum a transmis Kremlinul, pe fondul acuzațiilor occidentale privind intensificarea acțiunilor de sabotaj și a războiului hibrid pe continent.

În ceea ce privește raporturile bilaterale dintre Washington și Moscova, părțile au analizat posibilitatea reluării cooperării economice și diplomatice. Moscova susține că oprirea războiului ar debloca un „potențial impresionant” pentru restabilirea legăturilor dintre cele două națiuni în timpul mandatului lui Donald Trump.

Dialogul dintre cei doi lideri a avut loc la scurt timp după ce armata rusă a reluat atacurile cu rachete asupra capitalei Kiev, în urma unei pauze de trei zile cauzate de vizita emisarilor SUA. Potrivit autorităților ucrainene, bombardamentele s-au soldat cu trei morți și 19 răniți.Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, are programată marți o convorbire telefonică internațională extrem de importantă, însă identitatea partenerului de dialog este păstrată sub un secret strict. Anunțul privind acest eveniment a fost făcut public de către reprezentanții administrației prezidențiale ruse, declanșând rapid un val de ipoteze în spațiul public, conform Mediafax.

Informația privind pregătirile pentru acest eveniment diplomatic a fost transmisă de purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Potrivit Nexta, oficialul rus a punctat că discuția este planificată pentru a doua parte a zilei de marți, însă a evitat să ofere detalii concrete privind numele liderului străin implicat.

Întrebat direct de către jurnaliști dacă președintele Rusiei urmează să poarte o discuție cu omologul său american, Dmitri Peskov a evitat un răspuns direct. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a precizat doar că „numele interlocutorului va fi făcut cunoscut în timp util”, lăsând deschisă ușa speculațiilor.

Ipoteza unei noi convorbiri între liderul de la Moscova și președintele american este susținută de dinamica dialogului bilateral din ultimele luni. Cei doi oficiali au menținut contactul prin numeroase apeluri telefonice și întrevederi pe parcursul mandatelor liderului de la Casa Albă, abordând teme de securitate globală.

Relația diplomatică dintre cele două puteri a inclus momente cheie în decursul anului curent. În aprilie 2026, discuțiile telefonice dintre parteneri au vizat criza din Orientul Mijlociu și evoluțiile din Iran. Ulterior, în luna august 2026, cei doi șefi de stat s-au întâlnit direct în Alaska pentru convorbiri extinse.

Posibila reluare a dialogului direct survine într-un moment strategic, imediat după încheierea unei misiuni diplomatice desfășurate de emisarii speciali ai Casei Albe, Jared Kushner și Steve Witkoff. Aceștia au efectuat recent vizite de lucru la Kiev și Moscova pentru evaluarea situației din teren.

Surse diplomatice indică faptul că, în cazul confirmării acestui scenariu, Donald Trump ar urma să poarte mai întâi conversația cu președintele rus, urmând ca ulterior să aibă un dialog telefonic și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.