Un bărbat de 53 de ani a fost salvat de pompierii din Pașcani, după ce a căzut într-o râpă adâncă de aproximativ patru metri, pe malul unui pârâu din localitatea Muncelu de Sus, comuna Mogoșești-Siret, județul Iași. Intervenția a avut loc duminică seară și a fost îngreunată de terenul accidentat din zona în care se afla victima, potrivit ISU Iași.

Bărbatul a suferit mai multe răni și a fost transportat ulterior la spital.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iași a transmis că alerta a fost dată duminică printr-un apel la 112, iar la fața locului au fost trimise echipaje ale Secției de Pompieri Pașcani.

Pentru misiune au fost mobilizate o mașină de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor calificat SMURD.

„La sosirea echipajelor, salvatorii au identificat un bărbat în vârstă de 53 de ani, conştient, căzut într-o râpă cu o adâncime de aproximativ patru metri, pe malul unui pârâu. În urma evaluării medicale efectuate la faţa locului, victima prezenta traumatism cranio-cerebral şi politraumatism. Pompierii militari au acţionat pentru accesul în zona greu accesibilă, stabilizarea şi extragerea victimei în condiţii de siguranţă”, arată sursa citată.

După ce a fost scos din râpă, bărbatul a fost preluat de echipajul SMURD EPA Pașcani. Salvatorii i-au acordat primul ajutor, iar apoi victima a fost dusă, conștientă, la Compartimentul de Primiri Urgențe al Spitalului Municipal Pașcani pentru investigații și îngrijiri medicale.

„Intervenţia s-a desfăşurat în condiţii de siguranţă, iar colaborarea eficientă dintre echipajele operative a permis evacuarea rapidă a victimei şi transportul acesteia către unitatea medicală”, mai arată aceeaşi sursă.

Pentru prevenirea unor situații similare, ISU Iași recomandă evitarea deplasărilor pe marginea râpelor, în apropierea versanților abrupți sau pe maluri instabile, mai ales după ploi, când terenul poate deveni alunecos.

Autoritățile îi sfătuiesc pe oameni să folosească încălțăminte și echipament potrivit atunci când merg prin zone accidentate, să nu plece singuri în locuri izolate și să anunțe o persoă apropiată despre traseul ales.

De asemenea, pompierii recomandă evitarea consumului de alcool înainte sau în timpul deplasărilor prin zone cu risc.

„În cazul producerii unui accident, apelaţi imediat numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112, comunicaţi cât mai exact locul evenimentului şi nu încercaţi să mutaţi victima dacă există suspiciunea unor traumatisme la nivelul capului, coloanei vertebrale sau membrelor”, mai recomandă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Sturdza” al Judeţului Iaşi.