Mircea Pușcașu, despre un răspuns fundamental dat de Părintele Galeriu. De ce l-a creat Dumnezeu pe om

Mircea Pușcașu, membru al Federației Ortodoxe ProVita și Bucovina Profundă, și Marian Maricaru, teolog, au fost invitații de joi ai lui Liviu Mihaiu la podcastul Condamnați la cultură, difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România.

Mircea Pușcașu a rememorat un episod deosebit din perioada studenției sale la Medicină, în Iași, când a avut ocazia să îl asculte pe Părintele Galeriu. Considerat un orator de excepție, Părintele Galeriu reușea să transforme chiar și cele mai simple curiozități ale publicului în adevărate lecții de teologie și viață.

La o conferință, o persoană din public a adresat o întrebare care, la prima vedere, părea naivă sau chiar deplasată pentru rigoarea academică a momentului. Pușcașu descrie atmosfera acelei întâlniri și impactul pe care l-a avut curiozitatea unui om simplu asupra celor prezenți.

„Mi-aduc aminte, când eram student la Iași, la Medicină. Și am mers la o conferință unde venea Părintele Galeriu. Era absolut spectaculos, un om din altă lume, din altă epocă, un grozav orator. Îl întreabă cineva din public.

Erau întrebări foarte frustrante, veneau de la oameni care nu erau neapărat educați în teologie. Și a pus cineva o întrebare care părea prostească, adică lumea a zis, pași măi, de ce pui întrebări de astea? De ce a făcut Dumnezeu omul? Și noi a rămas așa, interziși. Pui întrebări de astea, trebuie să vedem”, a povestit invitatul emisiunii.

În loc să expedieze întrebarea, Părintele Galeriu a ales să o analizeze în profunzime, oferind o perspectivă despre natura Divină și despre motivul pentru care Dumnezeu, deși perfect în Sinea Sa, a ales să creeze ființa umană.

„Părintele a luat foarte în serios întrebarea și a adâncit-o. Într-adevăr. Ce îi mai trebuia lui Dumnezeul perfect, în comuniune perfectă, în trăime perfectă, în iubire perfectă, să se lege la cap cu atâtea probleme câte o să-i facă omul. Și a spus că un singur motiv avea Dumnezeu. Iubirea, dragostea, dădeau pe din afară și a vrut, a făcut din dragostea lui omul și-a vrut să-l aducă la împărtășirea plinătății bucuriei Sfintei Treimi. Și pentru asta a făcut toate astea”, a explicat Mircea Pușcașu la Condamnați la cultură.

Discuția a atins și nuanțe teologice complexe, Mircea Pușcașu subliniind o distincție importantă între planul inițial al creației și sacrificiul suprem al lui Hristos, provocându-l totodată pe teologul Marian Maricaru să valideze această perspectivă.

„Și am fost foarte surprins mai târziu să aflu că întruparea lui Hristos era gândită, spunem, îmi permit, termenul omenesc, mă refer la Dumnezeu, era gândită întruparea lui Hristos din momentul gândirii, să zic așa, în creierii omului. Însă răstignirea nu era gândită. Asta am fost surprins și poate să confirme și Marian Maricaru ca teolog. Eu sunt doar amator, așa, cititor de teologie, dar nu neapărat profesionist”, a concluzionat invitatul lui Liviu Mihaiu.