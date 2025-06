Sport Mircea Lucescu, după meciul cu Austria: S-a văzut diferența fizică, trebuie să mergem mai departe







Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale de fotbal, a vorbit despre înfrângerea suferită în fața Austriei. Potrivit tehnicianului, adversara a fost mai bine pregătită și a meritat victoria. Meciul a făcut parte din Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale 2026 și s-a încheiat cu scorul 2-1.

Mircea Lucescu, despre înfrângerea suferită de echipa națională

Austriecii au câștigat prin reușitele lui Michael Gregoritsch (min. 42) și Marcel Sabitzer (min. 60), în timp ce golul de onoare al tricolorilor a fost înscris de Florin Tănase în prelungiri, în minutul 90+5.

„Austria a meritat victoria, s-a prezentat ca o echipă mai puternică, mai omogenă. Evoluează cu aceiaşi jucători de mult timp, au un grup foarte puternic şi fiecare dintre ei poate fi titular. Au jucători care provin din campionate puternice, titulari în campionatul Germaniei. Şi s-a văzut diferenţa fizică, pentru prima repriză a fost echilibrată. Noi am început foarte bine atât timp cât ne-a ţinut potenţialul nostru fizic. Am avut câteva contraatacuri pe care le puteam duce la finalizare”, a declarat selecționerul echipei naționale.

Mircea Lucescu a adăugat că „ar fi fost extraordinar să se termine la pauză 0-0, pentru că lucrurile se puteau schimba în repriza secundă. După care ei au preluat iniţiativa în repriza a doua”.

Cuvinte de laudă la adresa tricolorilor

Tehnicianul susține că reprezentativa României a avut ghinion.

„Ritmul nostru a scăzut, al lor a accelerat. Am avut şi ghinion cu golul acela din aut, apoi şi autogolul... deja e prea mult. La primul gol a fost şi o împingere la Bancu, iar la al doilea nu am ieşit toţi în linie, aşa cum trebuia. Rezultatul le e favorabil lor şi îl merită", a explicat antrenorul.

Mircea Lucescu a afirmat că echipa României a avut și momente bune în acest meci.

„Noi acum trebuie să mergem mai departe. Important e pentru mine ca echipa să crească în joc şi ca valoare. Şi azi au fost momente în care am dominat, am condus jocul, am pasat foarte bine, dar ne-a lipsit acea forţă explozivă la finalizare”, a continuat el.

Mircea Lucescu: Ăsta este drumul pe care trebuie să mergem

Tehnicianul a vorbit și despre problemele întâmpinate de tricolori, făcând referire la accidentări.

„Grupul la noi se destramă pentru că avem o mulţime de accidentări. Dar eu ce pot să spun e că echipa a jucat bine. Acum să vedem ce ne propunem, pentru ca echipa asta uşor-uşor să ajungă să conducă jocul, nu să suporte jocul. Jucătorii trebuie să înţeleagă că ăsta este drumul pe care trebuie să mergem", a mai spus Mircea Lucescu.

Pe 10 iunie, România va înfrunta selecționata Ciprului la București, într-un meci programat să înceapă la ora 21:45. În acest meci, căpitanul Nicolae Stanciu va fi suspendat.

Echipele câștigătoare ale celor 12 grupe din preliminariile Cupei Mondiale 2026 se vor califica direct la turneul final. Celelalte patru locuri alocate Europei vor fi decise în urma unui baraj, la care vor participa cele 12 formații clasate pe locurile secunde în grupe, alături de cele mai bine cotate câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor 2024-2025 care nu au obținut calificarea prin preliminarii.