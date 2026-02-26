Ministrul Transporturilor despre problemele din CV: o inadvertență

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a oferit explicații după ce o publicație a susținut că ar fi trecut informații eronate în CV-ul său. Într-o declarație acordată pentru Mediafax, oficialul afirmă că este vorba despre o simplă eroare materială, fără consecințe academice sau profesionale.

Potrivit informațiilor apărute în presă, ministrul ar fi menționat că a urmat cursurile Universitatea „Petre Andrei” din Iași în perioada 2008–2009, în timp ce datele reale ar indica o altă perioadă de înscriere.

”Vreau să explic lucrurile clar: singura inadvertență este faptul că în locul perioadei 2005-2006, când am urmat cursurile Universității, apare perioada 2008-2009. Nimic altceva. De altfel, pun la dispoziție jurnaliștilor diplomele mele fiindcă nu am absolut nimic de ascuns. Mai mult, această inadvertență nu a produs niciun efect academic sau profesional, nefiind vorba despre o diplomă obținută sau utilizată în vreun context oficial”, a declarat Ciprian Șerban pentru sursa citată.

Ministrul a precizat că nu este vorba despre o diplomă obținută sau folosită oficial, ci despre o perioadă limitată de cursuri nefinalizate.

În același context, Ciprian Șerban a remarcat faptul că mai multe publicații s-au interesat simultan de acest subiect.

”Apreciez preocuparea celor trei publicații, care, printr-o coincidență, s-au interesat, concomitent, de același subiect. Îmi place să cred că este strict un interes jurnalistic și nu o campanie împotriva mea”, a adăugat Ciprian Șerban pentru sursa citată.

Ulterior, printr-un comunicat oficial, ministrul a oferit clarificări suplimentare.

”M-am înscris pentru o perioadă limitată de timp la cursurile unei universități private, pe care însă nu le-am finalizat, din motive personale. Diferențele de ani invocate în articol provin dintr-o eroare materială de redactare apărută în CV. De altfel, parcursul meu educational este transparent și verificabil, incluzând studii universitare finalizate. Resping ferm sugestia că ar fi existat intenția de a induce în eroare. Nu am pretins niciodată că aș fi absolvit instituția respectivă și nu am obținut niciun beneficiu din menționarea acelei perioade de studii nefinalizate.

Consider regretabilă transformarea unei inadvertente material-administrative într-un subiect de atac politic, în contextul în care activitatea mea publică și rezultatele din funcțiile ocupate sunt cunoscute și pot fi evaluate obiectiv. Rămân concentrat pe responsabilitățile mele de ministru și pe proiectele din domeniul transporturilor și infrastructurii care reprezintă prioritatea mandatului meu”, a mai menționat ministrul Transporturilor.