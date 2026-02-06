Ministrul Energiei explică de ce au crescut facturile la gaze: S-a consumat cu 25% mai mult gaz

România a înregistrat în această iarnă un consum de gaze naturale cu aproximativ 25% mai mare faţă de perioadele similare din ultimii cinci ani, pe fondul temperaturilor extrem de scăzute, a declarat vineri seară ministrul Energiei, Bogdan Ivan, precizând că aceasta este principala cauză a creşterii facturilor pentru consumatori.

Ministrul a explicat că majorarea valorii facturilor nu este legată de preţ, acesta fiind plafonat, ci de cantitatea mai mare de gaz consumată în această iarnă.

„Preţul a fost plafonat, prin urmare creşterea costului facturilor a fost cauzată de un consum mai mare, fiind în cea mai geroasă iarnă din ultimii 5 ani. În medie, în România s-a consumat gaz cu 25% mai mult decât în aceeaşi perioadă a ultimilor 5 ani. Automat, orice calcul matematic facem, avem facturile mai mari”, a declarat Bogdan Ivan, vineri seară, la România TV.

Potrivit ministrului Energiei, plafonarea preţului la gaz va continua şi după data de 31 martie, pentru a evita majorări la consumatorul final.

„Ceea ce este sigur, acum avem plafonat preţul la producător, reglementat la furnizori şi plafonat la consumatorul final, la 0,31 lei per kW. Ce e foarte important, după 31 martie, eu am crezut că vom putea să mergem într-o formulă în care să luăm cu totul acest plafon, dar, în clipa în care am văzut că vin oferte şi cu 20% mai mari în piaţă după această dată, am decis să vin cu o variantă în care să plafonăm în continuare preţul la producător şi pe tot lanţul, pentru ca la consumatorul final să nu crească preţul pentru cel puţin un an de zile de acum înainte”, a mai afirmat ministrul.

El a precizat că plafonarea va fi valabilă cel puţin până la 31 martie 2027 şi că există chiar posibilitatea unei reduceri de preţ, odată cu creşterea concurenţei pe piaţă.

„Poate chiar să mergem cu el în jos, în condiţiile în care începem să avem concurenţă pe piaţă şi avem un nou operator de furnizare în piaţa de furnizare de gaze din România şi anume compania de stat Romgaz. Iar în această formulă reuşim să ducem mai jos preţurile”, a spus Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei a amintit că, începând cu anul 2027, România va începe extracţia de gaze naturale din Marea Neagră, prin proiectul Neptun Deep, ceea ce va duce la creşterea semnificativă a capacităţii de producţie.

Bogdan Ivan a vorbit despre 2027 ca despre un moment de cotitură pentru România, anul în care exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră, prin proiectul Neptun Deep, ar urma să schimbe realitatea de zi cu zi a oamenilor. Odată cu dublarea capacității de producție, spune ministrul, beneficiile nu ar trebui să rămână doar pe hârtie sau în statistici, ci să se vadă concret în facturile plătite de români. În logica sa, nu este acceptabil ca o țară care produce cele mai mari cantități de gaze naturale din Uniunea Europeană să le ceară cetățenilor să suporte costuri ridicate la energie, mai ales când discursul public vorbește constant despre bogăția resurselor și despre potențialul României.

Ministrul Energiei a anunțat continuarea unui mecanism de sprijin destinat consumatorilor vulnerabili, o măsură deja aprobată, care va rămâne în vigoare până la 31 decembrie 2026. Inițiativa este gândită ca un ajutor direct pentru cei cu venituri reduse, într-un context în care costurile cu energia apasă disproporționat asupra gospodăriilor aflate la limită, iar intervenția statului devine esențială pentru menținerea unui minim echilibru financiar.

Sprijinul se adresează persoanelor cu venituri nete de până la 2.500 de lei pe lună, indiferent dacă este vorba despre oameni care locuiesc singuri sau despre familii care împart aceeași adresă. În cazul unei familii cu doi părinți și doi copii, pragul este stabilit la un venit cumulat de maximum 10.000 de lei, iar beneficiul se traduce într-o reducere clară și constantă: o bonificație de 50 de lei aplicată lunar pe factura de electricitate, menită să atenueze cheltuielile curente.

Măsura va fi activă exclusiv în sezonul rece, din 1 octombrie până la 31 martie, perioada în care consumul de energie crește semnificativ. Potrivit estimărilor oficiale, aproximativ 880.000 de români se încadrează în aceste criterii de venit și vor resimți efectul sprijinului printr-o scădere efectivă a facturii, într-un moment al anului în care presiunea financiară este, de regulă, cea mai mare.