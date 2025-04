Social Blackout de Paște în România? Cât de mare e pericolul ca țara noastră să rămână în beznă







Ministrul Energiei oferă clarificări cu privire la riscul unor întreruperi de curent de Paște. În prezent, consumul național instantaneu se situează sub 4000 MW, iar săptămâna viitoare, cu ocazia sărbătorii Paștelui pentru creștinii ortodocși și catolici, se preconizează că „Sistemul Energetic Național va rămâne în continuare pe excedent”.

Ministrul Energiei, despre un posibil un blackout de sărbători

Ministrul Energiei recunoaște că sistemul energetic va fi supus unui stres considerabil, nu doar în România, ci și în întreaga Europă, duminica fiind cea mai vulnerabilă zi. El a subliniat că se va solicita prosumatorilor să oprească invertoarele în perioada Paștelui, pentru a diminua producția de energie din sistem.

În plus, Hidroelectrica va suspenda activitatea hidroagregatelor, iar la Complexul Energetic Oltenia vor funcționa doar două grupuri, la capacitate minimă. În caz de necesitate, se va reduce producția cu 10-20% și în reactoarele de la Cernavodă.

„Problema aceasta nu o va avea doar România, ci o vor avea şi alte state din regiune, pentru că se suprapune Paştele Ortodox cu cel Catolic şi atunci, dacă ai energie în exces, un gol de sarcină în limbaj de specialitate, nu vom avea unde să o exportăm în regiune”, a explicat Sebastian Burduja.

Care este perioada cea mai sensibilă

Ministrul Energiei a anunțat că duminica, în prima zi de Paște, între orele 11:00 și 16:00, va fi perioada cea mai sensibilă.

„Atunci estimăm un consum care va putea fi în jurul valorii de 2.500 MW, în scenariul de bază. Este un consum foarte redus. Gândiţi-vă că într-o zi normală de duminică, o zi în care oricum e un consum mai mic decât în timpul săptămânii, discutăm de valori de 5.000, poate 4.000 şi ceva MW, deci discutăm de un nivel de două ori mai mic”, a mai declarat M=ministrul Energiei.

Dar, mai adaugă Burduja „Conform bunei tradiții pe care o avem la Ministerul Energiei, ne asigurăm din timp, și de data aceasta, că nu vom fi luați prin surprindere și că vom ține permanent lumina aprinsă în casele românilor. Mai ales de Paște. Din acest motiv, joia trecută am organizat un comandament energetic în care am analizat mai multe scenarii și am creat planuri de acțiune”.

Ministrul Energiei: Putem limita producția de energie

Burduja a mai menționat: „Din datele pe care le avem până la această oră de la Transelectrica, producătorii de energie și operatorii de distribuție, nu există niciun risc de apariție a unor probleme de adecvanță în sistemul energetic național în contextul sărbătorilor pascale”.

Ministrul Energiei a transmis că deocamdată putem fi liniștiți deoarece „avem un mix energetic echilibrat”, iar în cazul în care consumul va fi foarte mic, se va putea limita producția de energie pe zona hidroenergetică (până la 0).

Suntem binecuvântați să avem un mix energetic echilibrat, cu toate sursele de producție de energie la îndemână. Avem grupuri flexibile care pot fi adaptate în funcție de consum. În cazul în care consumul va fi foarte mic, putem limita producția de energie pe zona hidroenergetică (până la 0), putem limita grupurile pe cărbune de la CE Oltenia și să funcționăm doar cu două grupuri (o producție de 150 MW/grup), ELCEN poate opri total producția de energie electrică (asigurând doar apa caldă și căldura pentru bucureșteni), energia eoliană si fotovoltaică poate fi controlată prin mecanismele pieței. Cele două reactoare de la Cernavodă vor funcționa la capacitate normală, asigurând energia în bandă la 1400MW”, a mai punctat Burduja, pe socila media.