Economie Ministrul Energiei a dezvăluit care e prețul pe care Moldova îl plătește pentru energia luată din România







Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a reacționat joi, în cadrul unei conferințe de presă la Guvern, și a dezmințit informațiile false potrivit cărora România ar furniza energie electrică gratuit sau la jumătate de preț către Republica Moldova.

„Sunt multe fake news-uri lansate în ultima perioadă. România nu dă energie gratis Moldovei și nici nu vinde la preț redus. Toate tranzacțiile se fac pe bursă, în funcție de prețul pieței”, a explicat ministrul.

Bogdan Ivan a precizat că România, alături de alte țări din regiune, tranzacționează energie prin piața SPOT, iar prețurile sunt stabilite în funcție de cerere și ofertă.

„Astăzi, toată energia care se tranzacționează în România, Serbia, Bulgaria, Grecia, Moldova, Ucraina, Ungaria se face pe bursă. În funcție de prețul la anumite intervale orare, se vinde și se cumpără”, a declarat Ivan.

Ministrul a oferit și date concrete pentru a combate speculațiile. În iulie 2025, România a:

importat energie la un preț mediu de 104 euro/MWh

exportat energie la 127 euro/MWh

În august 2025, cifrele au arătat astfel:

importuri la 78 euro/MWh

exporturi la 115 euro/MWh

„România a vândut energie mai scump decât a cumpărat inclusiv către Republica Moldova. Nu există nicio subvenție sau reducere aplicată din partea noastră”, a subliniat Bogdan Ivan.

Diferența de preț nu are legătură cu România, a explicat ministrul Energiei. Costul mai mic al energiei în Republica Moldova se datorează politicii guvernului de la Chișinău.

„Guvernul Republicii Moldova are un mecanism de protecție a consumatorilor. Subvenționează un consum de până la 110 kWh, iar TVA-ul pentru energia electrică a fost eliminat. Această schemă face ca prețul final să fie mai mic”, a spus Ivan.

Ministrul a transmis un mesaj clar pentru a elimina speculațiile:

„România este un partener important pentru Republica Moldova și sprijinim această țară prietenă. Însă tranzacțiile de energie se fac transparent, la prețul pieței, nu la jumătate de preț și cu atât mai puțin gratuit. Vreau să închidem acest mit și să combatem minciunile care circulă online.”