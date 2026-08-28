Apar detalii de ultimă oră, privind navă comercială afectată de un incendiu puternic la 16 mile marine în afara apelor teritoriale românești. Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a oferit informații despre momentul în care nava a emis semnalul de urgență.

„La şaisprezece mile marine, adică în afara apelor teritoriale româneşti, o navă care naviga în zona economică exclusivă a raportat prin sistemul de alertă că a fost lovită de ceva dronă. Aşa este raportarea, moment în care cei de la Garda de Coastă s-au deplasat cu două nave pentru a sprijini marinarii care navigau pe nava care fusese afectată. Înţeleg că 11 marinari sau 12 marinari au fost pe acea navă. Doi au fost salvaţi din apă de o navă care, conform legii, când se dă o astfel de alertă, este obligată să-şi schimbe cursul dacă e în apropiere şi să se ducă să ofere primul ajutor”, a declarat Radu Miruţă.

Nava nu a mai putut fi salvată și s-a scufundat în cele din urmă. Marinarii s-au aruncat în apă pentru a-și salva viețile, fiind ulterior recuperați de echipajele de salvare și de o navă aflată în tranzit.

"Ceilalţi au fost salvaţi de cele două nave de la Garda de Coastă. Erau în apă, se aruncaseră în apă. Unul înţeleg că are ceva... asta era informaţia de aseară, rană la o mână. Nava înţeleg că s-a scufundat. Cei care au fost la faţa locului, Ministerul Apărării nu a fost implicat în asta, desfăşoară o anchetă pentru a vedea în ce condiţii, cum s-a întâmplat situaţia", a mai transmis Radu Miruţă.

Reprezentanții Gărzii de Coastă au oferit precizări cu privire la cronologia intervenției din Marea Neagră, care a mobilizat resurse navale importante pentru salvarea vieților omenești.

„În data de 27.08.2026, în jurul orei 19:00, poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au fost informaţi de către MRCC Constanţa cu privire la faptul că la bordul unei nave comerciale, aflată în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 20 de mile marine Sud-Est Sfântul Gheorghe, s-a produs un incendiu”, au transmis poliţiştii de frontieră.

În ciuda mării agitate, salvatorii au reușit să aducă în siguranță întregul echipaj până la lăsarea întunericului.

„În urma desfăşurării operaţiunii de salvare, până la ora 21:00, toate cele 12 persoane, care s-au aflat la bordul navei comerciale au fost salvate. Dintre acestea, zece persoane au fost salvate de către poliţiştii de frontieră, una dintre ele fiind rănită, iar alte două persoane au fost salvate de către echipajul navei comerciale”, a precizat sursa citată.

Operațiunea s-a desfășurat în condiții meteorologice deosebit de grele, cu valuri de peste 2,5 metri înălțime.

La nivel înalt se păstrează prudența până la finalizarea cercetărilor de la fața locului. Președintele Nicușor Dan a subliniat necesitatea de a evita ipotezele nefondate până când anchetatorii vor stabili exact ce s-a întâmplat pe mare.

„Nava a fost lovită şi pare că s-a scufundat, dar pentru moment nu ştim de cine, de ce fel de... O să fie o cercetare, se va stabili, dar nu e bine să ne lăsăm în speculaţii”, a explicat Nicuşor Dan. Ancheta este în desfășurare pentru a clarifica natura obiectului care a lovit ambarcațiunea și circumstanțele exacte ale scufundării.