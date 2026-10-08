Militar din Marina Regală britanică, acuzat de spionaj

Un membru al forțelor armate din Marina Regală a fost acuzat de spionaj pentru o țară străină nenumită, a anunțat poliția britanică, citată de BBC.

Teddy Young, în vârstă de 24 de ani, din Bedfordshire, a fost acuzat de infracțiuni în temeiul Legii Securității Naționale (NSA), inclusiv o acuzație de obținere a unor informații protejate care ar putea aduce beneficii unei puteri străine nenumite.

El a fost reținut în arest preventiv și urmează să se prezinte joi la Curtea Magistraților din Westminster.

Centrul Helen Flanagan, șefa Poliției Antiteroriste din Londra, a declarat: „Acestea sunt acuzații foarte grave împotriva unui membru al forțelor armate în serviciu”.

Poliția a declarat că acuzațiile nu au legătură cu recentul incident de la RAF Fairford, care a dus la o serie de arestări după ce a fost raportată o activitate suspectă în apropierea bazei.

Marți, un al șaptelea bărbat a fost arestat în legătură cu incidentul, care continuă să fie investigat de poliția antiteroristă.

Young a fost arestat marți la adresa sa de domiciliu din Bedfordshire.

Acuzațiile acoperă o perioadă cuprinsă între 26 noiembrie 2024 și 21 mai 2025 și pretind conduită „în pregătirea comiterii unei infracțiuni de divulgare a informațiilor protejate” contrară legii.

De asemenea, se presupune că membrul serviciului militar „a obținut, copiat, înregistrat sau păstrat informații protejate, intenționând ca acest comportament să beneficieze o putere străină, știind sau având în vedere alte aspecte despre care știa că ar fi trebuit în mod rezonabil să știe că prejudiciază siguranța sau interesele Regatului Unit”.

Comandorul Flanagan a adăugat: „Am colaborat extrem de strâns cu colegii operaționali relevanți din cadrul Ministerului Apărării pe măsură ce ancheta noastră a progresat, pentru a ne asigura că se pot lua măsuri adecvate pentru a atenua orice riscuri potențiale legate de această chestiune.”

Un purtător de cuvânt al Marinei Regale a confirmat că un membru al serviciului militar a fost pus sub acuzare și a adăugat: „Întrucât procedurile legale sunt în curs de desfășurare, ar fi nepotrivit să comentez mai mult în această etapă.”