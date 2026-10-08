Militar din Marina Regală britanică, acuzat de spionaj
- Iuliu Vlădescu
- 8 octombrie 2026, 14:09
Un membru al forțelor armate din Marina Regală a fost acuzat de spionaj pentru o țară străină nenumită, a anunțat poliția britanică, citată de BBC.
Militarul Teddy Young, acuzat de spionaj în favoarea unei puteri străine
Teddy Young, în vârstă de 24 de ani, din Bedfordshire, a fost acuzat de infracțiuni în temeiul Legii Securității Naționale (NSA), inclusiv o acuzație de obținere a unor informații protejate care ar putea aduce beneficii unei puteri străine nenumite.
El a fost reținut în arest preventiv și urmează să se prezinte joi la Curtea Magistraților din Westminster.
Centrul Helen Flanagan, șefa Poliției Antiteroriste din Londra, a declarat: „Acestea sunt acuzații foarte grave împotriva unui membru al forțelor armate în serviciu”.
Acuzațiile nu au legătură cu baza RAF Fairford
Poliția a declarat că acuzațiile nu au legătură cu recentul incident de la RAF Fairford, care a dus la o serie de arestări după ce a fost raportată o activitate suspectă în apropierea bazei.
Marți, un al șaptelea bărbat a fost arestat în legătură cu incidentul, care continuă să fie investigat de poliția antiteroristă.
Young a fost arestat marți la adresa sa de domiciliu din Bedfordshire.
Acuzațiile acoperă o perioadă cuprinsă între 26 noiembrie 2024 și 21 mai 2025 și pretind conduită „în pregătirea comiterii unei infracțiuni de divulgare a informațiilor protejate” contrară legii.
Cum făcea spionaj tânărul militar
De asemenea, se presupune că membrul serviciului militar „a obținut, copiat, înregistrat sau păstrat informații protejate, intenționând ca acest comportament să beneficieze o putere străină, știind sau având în vedere alte aspecte despre care știa că ar fi trebuit în mod rezonabil să știe că prejudiciază siguranța sau interesele Regatului Unit”.
Comandorul Flanagan a adăugat: „Am colaborat extrem de strâns cu colegii operaționali relevanți din cadrul Ministerului Apărării pe măsură ce ancheta noastră a progresat, pentru a ne asigura că se pot lua măsuri adecvate pentru a atenua orice riscuri potențiale legate de această chestiune.”
Un purtător de cuvânt al Marinei Regale a confirmat că un membru al serviciului militar a fost pus sub acuzare și a adăugat: „Întrucât procedurile legale sunt în curs de desfășurare, ar fi nepotrivit să comentez mai mult în această etapă.”