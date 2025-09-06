EVZ Special

Mihail Kogălniceanu sau când România a avut Realpolitik pe plan extern

Mihail Kogălniceanu sau când România a avut Realpolitik pe plan extern
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Mihail Kogălniceanu sau când România a avut Realpolitik pe plan extern. Cel mai emblematic ministru român de externe a venit pe lume acum 208 ani.

Mihail Kogălniceanu - un român prea mare în slujba țării sale mici

Născut la 6/18 septembrie 1817, la Iași. într-o familie boierească din Moldova, a fost format la școli naționale și europene. A alternat funcțiile în stat cu ideile și acțiunea revoluționară, păstrându-se mereu în antecamera marilor decizii. A fot sfetnic apropiat al lui Cuza, sprijinindu-l în organizarea loviturii de stat de la 2/14 mai 1864, fără de care marile reforme nu puteau avea loc.

Mihail Kogălniceanu ales să plece de lângă Cuza, și-a asumat izolarea până când, în interesul Țării și-a pus viața în slujba Independenței naționale. A fost adeptul unei Realpolitik românești, exact cum Otto von Bismarck a creat un Realpolitik german. Cei doi au fost contemporani, personalitățile lor depinzând și de forța țărilor în mijlocul cărora s-au format.

Mihail Kogălniceanu - artizanul Independenței României

După eșecul guvernelor de la Concordia (1866-1871), vine un guvern conservator condus de Lascăr Catargi. Demisia acestui guvern aduce o lungă guvernare liberală. Premier era Ion C. Brătianu iar Ministru de Externe Mihail Kogălniceanu (1876-1878), Guvernul a condus în perioada 1876-1888. În 1875, a apărut PNL. În 1880, a apărut Partidul Conservator. Atât înainte de 1866 cât și după 1876, a fost de mai multe ori Ministru al Afacrilor Interne.

Misterul banilor din conturile lui Ceaușescu, amplificat de șeful direcției valută explică
Misterul banilor din conturile lui Ceaușescu, amplificat de șeful direcției valută explică
Schimbări semnificative la cardurile sociale destinate pensionarilor și persoanelor vulnerabile
Schimbări semnificative la cardurile sociale destinate pensionarilor și persoanelor vulnerabile

Mihail Kogălniceanu a susținut proclamarea independenței și a militat pentru recunoașterea ei deplină la tratatele de la San Stefano și Berlin din 1878. A contribuit la materializarea cerințelor Marilor Puteri de a rezolva aspecte interne pentru ca recunoașterea Independenței să fie deplină în intervalul 1878-1880. A fost acuzat că și-a vândut moșiile din Bugeac, știind că Bugeacul va fi cedat Rusiei în schimbul Dobrogei.

Posteritatea unui nume intrat în legendă!

Mihail Kogălniceanu a murit la Paris, la 1 iulie 189 (20 iunie stil vechi)1, în timpul unei intervenții chirugicale. A fost un amator al mâncării de calitate, scoțând o primă carte de rețete, „200 rețete cercate” în colaborare cu un alt mare patriot, Costache Negri, A cedat o parte din terenurile primite în Dobrogea, pentru împroprietărirea țăranilor. Fiul său, Vasile Kogălniceanu a fost un prim promotor al viitorului curent politic țărănist. El a vândut o parte din moșia moștenită de la tatăl lui în Dobrogea în zona unde azi sunt stațiunile Eforie Nord și Eforie Sud în Dobrogea.

Ca și Otto von Bismarck (1815-1898) în Germania, în România, Mihail Kogălniceanu (1817-1891) a fost un „făuritor de Țară”!

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:59 - Misterul banilor din conturile lui Ceaușescu, amplificat de șeful direcției valută explică
19:52 - Mihail Kogălniceanu sau când România a avut Realpolitik pe plan extern
19:41 - Premieră pentru catolici. Peste o mie de persoane din comunitatea LGBT, pelerinaj la Vatican
19:29 - De ce majoritatea chiloților de damă au o fundiță în față. Misterul a fost elucidat
19:18 - Boris Becker, terorizat în celulă de frig și deținuții români. „Criminali adevărați”
19:06 - Miraj Tsunami vrea să îi spele imaginea lui Tzancă Uraganu. Manelistul a lansat o melodie despre violența domestică

Proiecte speciale