Mihail Kogălniceanu sau când România a avut Realpolitik pe plan extern. Cel mai emblematic ministru român de externe a venit pe lume acum 208 ani.

Născut la 6/18 septembrie 1817, la Iași. într-o familie boierească din Moldova, a fost format la școli naționale și europene. A alternat funcțiile în stat cu ideile și acțiunea revoluționară, păstrându-se mereu în antecamera marilor decizii. A fot sfetnic apropiat al lui Cuza, sprijinindu-l în organizarea loviturii de stat de la 2/14 mai 1864, fără de care marile reforme nu puteau avea loc.

Mihail Kogălniceanu ales să plece de lângă Cuza, și-a asumat izolarea până când, în interesul Țării și-a pus viața în slujba Independenței naționale. A fost adeptul unei Realpolitik românești, exact cum Otto von Bismarck a creat un Realpolitik german. Cei doi au fost contemporani, personalitățile lor depinzând și de forța țărilor în mijlocul cărora s-au format.

După eșecul guvernelor de la Concordia (1866-1871), vine un guvern conservator condus de Lascăr Catargi. Demisia acestui guvern aduce o lungă guvernare liberală. Premier era Ion C. Brătianu iar Ministru de Externe Mihail Kogălniceanu (1876-1878), Guvernul a condus în perioada 1876-1888. În 1875, a apărut PNL. În 1880, a apărut Partidul Conservator. Atât înainte de 1866 cât și după 1876, a fost de mai multe ori Ministru al Afacrilor Interne.

Mihail Kogălniceanu a susținut proclamarea independenței și a militat pentru recunoașterea ei deplină la tratatele de la San Stefano și Berlin din 1878. A contribuit la materializarea cerințelor Marilor Puteri de a rezolva aspecte interne pentru ca recunoașterea Independenței să fie deplină în intervalul 1878-1880. A fost acuzat că și-a vândut moșiile din Bugeac, știind că Bugeacul va fi cedat Rusiei în schimbul Dobrogei.

Mihail Kogălniceanu a murit la Paris, la 1 iulie 189 (20 iunie stil vechi)1, în timpul unei intervenții chirugicale. A fost un amator al mâncării de calitate, scoțând o primă carte de rețete, „200 rețete cercate” în colaborare cu un alt mare patriot, Costache Negri, A cedat o parte din terenurile primite în Dobrogea, pentru împroprietărirea țăranilor. Fiul său, Vasile Kogălniceanu a fost un prim promotor al viitorului curent politic țărănist. El a vândut o parte din moșia moștenită de la tatăl lui în Dobrogea în zona unde azi sunt stațiunile Eforie Nord și Eforie Sud în Dobrogea.

Ca și Otto von Bismarck (1815-1898) în Germania, în România, Mihail Kogălniceanu (1817-1891) a fost un „făuritor de Țară”!