Mihai Stegerean, fostul șef al știrilor B1 TV, a încetat din viață

Mihai Stegerean, fostul șef al știrilor B1 TV, a încetat din viață
Mihai Stegerean, fost șef al știrilorB1 TV și una dintre figurile marcante ale presei românești, a murit în această dimineață după o luptă grea cu o boală care l-a măcinat ani la rând. Colegii și prietenii îl descriu ca pe un jurnalist cu suflet uriaș și un om care a schimbat viețile celor din jur.

Mihai Stegerean a murit după un chin care s-a prelungit pe mai multe zile

Lumea televiziunii este în doliu după moartea lui Mihai Stegerean, fost șef al știrilor B1 TV și unul dintre jurnaliștii care au marcat două decenii de presă românească. El a încetat din viață în această dimineață, după ce fusese internat de câteva zile. Suferea de o boală gravă, cu care s-a luptat în tăcere în ultimii ani.

Mesajul de adio publicat pe pagina de Facebook a jurnalistului

Vestea a fost puternic resimțită de foștii colegi, prieteni și oameni care au lucrat alături de el. Pentru mulți, dispariția lui Mihai Stegerean „a căzut ca un trăznet”, așa cum descriu apropiații.

„Cu inimile sfâșiate, anunțăm că Mihai Stegerean s-a stins. De astăzi, Mihai rămâne doar o amintire… de fapt, multe. Amintirea unui prieten cu inimă mare și gură la fel de mare, mereu pus pe șotii, dar fără urmă de răutate; amintirea unui reporter fără astâmpăr și a unui producător care știa să te facă mai bun chiar și atunci când nu mai aveai energie.”, a fost mesajul publicat pe pagina personală de Facebook.

Cine a fost Mihai Stegerean

Poreclit „Stege” de cei apropiați, Mihai Stegerean și-a legat aproape întreaga viață profesională de televiziune. A intrat în presă în anul 1995, ca reporter la Pro TV.

Cariera lui a continuat cu roluri importante în mai multe redacții:

• producător la Observatorul Antenei 1, • șef al știrilor Digi, • producător general la B1 TV, • consultant pentru știrile Kanal D.

La finalul anului 2015 s-a întors în B1 TV, de această dată în poziția de redactor-șef, coordonând întreaga structură editorială.

A părăsit postul în 2022 pentru a se dedica unei afaceri de familie, însă legătura cu foștii colegi a rămas strânsă. Mulți îl descriu ca pe un om care „a lăsat un pic din sufletul lui peste tot pe unde a trecut”.

