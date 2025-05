Social Mihai Leu, pe drumul spre vindecare: Fiecare încurajare a contat







Fostul campion mondial la box Mihai Leu, în vârstă de 56 de ani, se află internat la Institutul Clinic Fundeni, unde se recuperează după o intervenție chirurgicală complicată.

Mihai Leu, recuperare după o operație dificilă

Sportivul a transmis marți un mesaj public în care anunță că a depășit cu bine perioada critică de după operație și că a început procesul de refacere.

„Dragii mei, am citit cât am putut din sutele de mesaje, comentarii şi postări prin care mi-aţi arătat că sunteţi alături de mine. Chiar dacă nu am avut mereu acces la telefon, să ştiţi că sprijinul vostru a ajuns la mine, şi mi-a dat putere. Am trecut cu bine peste perioada grea de după operaţie”, a scris acesta într-o postare pe rețelele sociale. Fostul pugilist a adăugat că este deja mutat pe secție, într-o rezervă, și se concentrează pe recuperare.

Intervenție chirurgicală complexă

Operația suferită de Mihai Leu a fost una deosebit de dificilă, după cum a declarat în urmă cu o săptămână profesorul doctor Irinel Popescu.

Acesta a precizat că sportivul a fost supus unei intervenții „complexe și foarte dificilă”, efectuată la Institutul Clinic Fundeni.Detaliile medicale complete nu au fost făcute publice, însă mesajul transmis de Leu sugerează o evoluție pozitivă.

O viață dedicată performanței

Mihai Leu este cunoscut publicului larg pentru cariera sa impresionantă în sport. În 1997, a devenit campion mondial WBO la categoria semimijlocie, un titlu obținut după o carieră neînfrântă în boxul profesionist.

Din cauza unei accidentări, a fost nevoit să se retragă, însă și-a continuat parcursul sportiv în motorsport. Ca pilot de raliuri, a atins din nou performanța de top, devenind campion național în 2003.

Cu același spirit de luptător, Leu a transmis în mesajul său optimism și recunoștință față de cei care l-au susținut în această perioadă delicată: „Vă mulţumesc din suflet pentru toate gândurile bune, fiecare încurajare a contat. Sper ca în curând să revin acasă şi să vă dau veşti din ce în ce mai bune”, scrie agerpres.