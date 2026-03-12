Social

Microsoft a lansat o actualizare Windows care remediază zeci de erori. Utilizatorii, îndemnați să o instaleze 

Comentează știrea
Microsoft a lansat o actualizare Windows care remediază zeci de erori. Utilizatorii, îndemnați să o instaleze Laptop. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Microsoft a lansat această săptămână o nouă actualizare Windows, iar specialiștii recomandă instalarea ei cât mai curând. Patch Tuesday din martie 2026 remediază 84 de erori, dintre care opt sunt clasificate drept critice, potrivit Express.

Microsoft a lansat această săptămână o nouă actualizare Windows

Actualizarea Patch Tuesday din luna martie 2026 acoperă o gamă largă de probleme majore de securitate, potrivit sursei citate anterior. Patch-urile lansate în a doua zi de marți a fiecărei luni, cunoscute sub numele de Patch Tuesday, vizează corectarea unor defecte grave de securitate. Aceste vulnerabilități pot genera alte riscuri pe sistemele Windows 11 și pe versiunile anterioare.

Peste jumătate dintre erorile corectate sunt bug-uri de escaladare a privilegiilor, iar șase dintre acestea afectează componente esențiale ale sistemului Windows, precum Windows Graphics Component, Windows Accessibility Infrastructure, Windows Kernel, Windows SMB Server și Winlogon, potrivit Express.

„Aceste bug-uri sunt folosite de atacatori după ce au pătruns în sisteme prin alte mijloace”, a explicat Satnam Narang, inginer senior la Tenable.

Ucraina devine un jucător important pe piața de armament. Ce presupune acordul semnat cu Arabia Saudită
Ucraina devine un jucător important pe piața de armament. Ce presupune acordul semnat cu Arabia Saudită
Una dintre locuințele familiei Cîrpaci, percheziționată. Doi membri ar fi ținut în sclavie un bărbat și l-ar fi obligat să le doneze un rinichi
Una dintre locuințele familiei Cîrpaci, percheziționată. Doi membri ar fi ținut în sclavie un bărbat și l-ar fi obligat să le doneze un rinichi
laptop

Laptop. Sursa foto: Freepik

O eroare din Microsoft Server permite obținerea drepturilor complete de administrator

O eroare din Microsoft Server permite unui utilizator conectat să obțină drepturi complete de administrator asupra sistemului Windows.

De asemenea, o vulnerabilitate din platforma .NET poate bloca de la distanță anumite aplicații, iar Microsoft Office include două defecte de execuție a codului de la distanță, care pot fi exploatate prin panoul de previzualizare, fără ca utilizatorul să deschidă fișierul infectat.

Utilizatorii pot instala actualizarea Windows în doar câteva minute

Procesul durează câteva minute și este ușor de urmat pentru majoritatea utilizatorilor. Utilizatorii trebuie să acceseze Start, apoi Setări și Windows Update, iar apoi să apese pe „Verificați actualizările”.

După descărcare, computerul trebuie repornit pentru finalizarea instalării. După repornire, vulnerabilitățile corectate prin Patch Tuesday devin inactive, iar dispozitivul rămâne protejat și pregătit pentru utilizarea în siguranță a sistemului.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:09 - Căștile cu fir, preferate din nou de mulți utilizatori. De ce se renunță la Bluetooth
19:00 - Atac armat la Universitatea Old Dominion din Virginia. Două persoane au fost rănite, iar atacatorul a murit
18:49 - Ucraina devine un jucător important pe piața de armament. Ce presupune acordul semnat cu Arabia Saudită
18:40 - Microsoft a lansat o actualizare Windows care remediază zeci de erori. Utilizatorii, îndemnați să o instaleze 
18:32 - Schimbarea pe care o pot avea animalele de companie înainte să moară. Explicația unui medic veterinar
18:25 - Nicușor Dan a criticat Ungaria după întâlnirea cu Zelenski: Nu este acceptabil

HAI România!

USR, un partid cu scor de sub 8%, aflat la butoane. „Sunt la toate ministerele de forță”
USR, un partid cu scor de sub 8%, aflat la butoane. „Sunt la toate ministerele de forță”
Ce au cerut, de fapt, americanii 1
Ce au cerut, de fapt, americanii 1
Memoria fricii confortul care urăște zgomotul și omul care nu mai riscă. Epoca nerușinării liniștite
Memoria fricii confortul care urăște zgomotul și omul care nu mai riscă. Epoca nerușinării liniștite

Proiecte speciale