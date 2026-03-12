Microsoft a lansat o actualizare Windows care remediază zeci de erori. Utilizatorii, îndemnați să o instaleze 

Microsoft a lansat această săptămână o nouă actualizare Windows, iar specialiștii recomandă instalarea ei cât mai curând. Patch Tuesday din martie 2026 remediază 84 de erori, dintre care opt sunt clasificate drept critice, potrivit Express.

Actualizarea Patch Tuesday din luna martie 2026 acoperă o gamă largă de probleme majore de securitate, potrivit sursei citate anterior. Patch-urile lansate în a doua zi de marți a fiecărei luni, cunoscute sub numele de Patch Tuesday, vizează corectarea unor defecte grave de securitate. Aceste vulnerabilități pot genera alte riscuri pe sistemele Windows 11 și pe versiunile anterioare.

Peste jumătate dintre erorile corectate sunt bug-uri de escaladare a privilegiilor, iar șase dintre acestea afectează componente esențiale ale sistemului Windows, precum Windows Graphics Component, Windows Accessibility Infrastructure, Windows Kernel, Windows SMB Server și Winlogon, potrivit Express.

„Aceste bug-uri sunt folosite de atacatori după ce au pătruns în sisteme prin alte mijloace”, a explicat Satnam Narang, inginer senior la Tenable.

O eroare din Microsoft Server permite unui utilizator conectat să obțină drepturi complete de administrator asupra sistemului Windows.

De asemenea, o vulnerabilitate din platforma .NET poate bloca de la distanță anumite aplicații, iar Microsoft Office include două defecte de execuție a codului de la distanță, care pot fi exploatate prin panoul de previzualizare, fără ca utilizatorul să deschidă fișierul infectat.

Procesul durează câteva minute și este ușor de urmat pentru majoritatea utilizatorilor. Utilizatorii trebuie să acceseze Start, apoi Setări și Windows Update, iar apoi să apese pe „Verificați actualizările”.

După descărcare, computerul trebuie repornit pentru finalizarea instalării. După repornire, vulnerabilitățile corectate prin Patch Tuesday devin inactive, iar dispozitivul rămâne protejat și pregătit pentru utilizarea în siguranță a sistemului.