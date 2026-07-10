Metrorex introduce, începând cu 15 iulie, un proiect-pilot care le oferă bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete electrice mai multă flexibilitate. Timp de două luni, accesul cu aceste mijloace de deplasare va fi permis și într-un nou interval orar, în zilele lucrătoare.

Potrivit companiei, proiectul se va desfășura în perioada 15 iulie – 15 septembrie 2026. Astfel, pe lângă intervalul deja prevăzut în regulament, 20:00 – 23:00, bicicletele și trotinetele vor putea fi transportate și între 11:00 și 14:00, de luni până vineri.

În weekend și în zilele de sărbătoare legală, accesul rămâne permis pe tot parcursul zilei, conform regulilor aflate deja în vigoare.

Metrorex precizează că bicicletele și trotinetele pot fi transportate doar în primul vagon, în sensul de mers al trenului, în spațiul amenajat din spatele cabinei mecanicului.

Călătorii trebuie să urce folosind prima ușă a trenului și au obligația să poziționeze bicicleta sau trotineta astfel încât să nu afecteze siguranța și confortul celorlalți pasageri.

Compania precizează că nu este permis accesul cu biciclete folosite pentru activități comerciale de livrare sau transport de marfă.

De asemenea, sunt interzise bicicletele echipate cu cutii, containere, remorci sau alte accesorii care depășesc dimensiunile unei biciclete obișnuite ori pot împiedica circulația și siguranța călătorilor.

Potrivit Metrorex, măsura are scopul de a încuraja utilizarea transportului public în combinație cu bicicleta, ca alternativă la deplasările cu autoturismul.

Compania susține că folosirea metroului și a bicicletei contribuie la reducerea traficului și a poluării și reprezintă o soluție de mobilitate urbană mai eficientă și mai prietenoasă cu mediul.