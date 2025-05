Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, a postat un mesaj cu un avertisment sever pentru țărilor europene care continuă să sprijine regimul de la Kiev în conflictul din Ucraina.

Într-o postare pe rețelele sociale, Medvedev a menționat că „țările europene, care îi ajută pe neonaziști, nu ar trebui să uite cum s-a încheiat istoria Germaniei lui Hitler în 1945”.

Mesajul lui a fost însoțit de o fotografie de la întâlnirea cu președintele Cubei, Miguel Díaz-Canel, subliniind legăturile strânse dintre Rusia și aliații săi. Medvedev a subliniat că atât Rusia cât și Cuba comemorează împreună a 80-a aniversare a înfrângerii Germaniei naziste în al Doilea Război Mondial.

Prin aceste declarații, vicepreședintele rus transmite o avertizare directă și apăsătoare, încercând să sublinieze pericolele pe care le consideră Rusia în sprijinul acordat de statele europene regimului din Ucraina.

We are glad to see friends who are joining us in celebrating the 80th anniversary of the crushing defeat of Nazi Germany. This is something the European lapdogs helping today’s typhus-ridden neo-Nazi lice should remember. pic.twitter.com/CrSqQO5r6i

