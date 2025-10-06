Meme Stoica, speriat de moarte. A fugit în tricou după fiica lui

Meme Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a trăit momente de panică după ce fiica sa, Teodora, i-a pus la cale o farsă extrem de realistă, folosind imagini generate de inteligența artificială. Gluma, deși amuzantă pentru Teodora, l-a speriat teribil pe oficialul campioanei României.

Totul a început când Teodora Stoica i-a trimis tatălui său o poză cu un bărbat necunoscut, prezentat drept „Gelu”, un presupus vechi prieten al lui Stoica din Galați. Imaginea, creată cu ajutorul AI, l-a luat prin surprindere pe Meme.

„Ești nebună, deschizi oricui?”, a întrebat el, fără să bănuiască că era o glumă. Situația a escaladat rapid când tânăra i-a trimis o fotografie cu presupusul „Gelu”, care arăta ca un om al străzii, în fotoliul din apartament, adăugând: „E obosit, a venit cu maxi taxi”.

Stoica a intrat imediat în panică, mai ales că Teodora nu îi răspundea la apeluri. „Dă-l afară sau pleacă tu. Cum poți să fii așa inconștientă? Plec spre tine. Îmi crapă capul”, sunt mesajele transmise de oficialul clubului.

Abia atunci tânăra i-a dezvăluit că totul a fost o farsă realizată cu ajutorul AI, însă Stoica era deja în drum spre apartamentul ei. „Tembelo, am plecat în mânecă scurtă. Încă una așa și block”, a fost răspunsul său uluit.

Gluma face parte dintr-un nou trend viral pe TikTok, care folosește imagini generate de inteligența artificială pentru a crea scenarii cât mai realiste. Tocmai realismul imaginilor l-a păcălit pe Stoica, iar Teodora nu a ratat ocazia de a se amuza pe seama tatălui ei. Întregul dialog și reacțiile lui au fost postate pe conturile sale de socializare, adunând mii de vizualizări și comentarii amuzate din partea fanilor.

Mulți utilizatori de pe TikTok fac această farsă părinților. Aceștia se sperie, sună fără oprire sau chiar fug să-i ajute.