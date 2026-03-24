Meghan Markle visează să se întoarcă la actorie. Ruptura de Netflix, tot mai vizibilă

Meghan Markle ar putea reveni la actorie după încheierea contractului de 100 de milioane de dolari cu Netflix. Deși nu a mai avut roluri în filme din 2015, fostul ei coleg din serialul Suits, Eric Roberts, susține că revenirea acesteia va fi spectaculoasă, potrivit Express.co.uk.

„Cred că ar trebui să revină. Va reveni și va fi fantastică, va uimi pe toată lumea”, a declarat Eric Roberts.

Soția sa, Eliza, manager și director de casting, a afirmat că este momentul potrivit pentru un nou pas în cariera acesteia.

„Este momentul. Meghan trebuie să revină la muncă. Cred că întreaga ei familie o va susține, iar ea este incredibilă”, a spus ea.

Potrivit declarațiilor făcute de Eliza Roberts, Meghan Markle a părăsit serialul Suits în 2018 nu din motive profesionale, ci din cauza presiunilor exercitate de Casa Regală.

Recent, cei de la Netflix au încetat să mai urmărească pe Instagram atât contul personal al lui Meghan Markle, cât și pe cel al brandului ei de lifestyle, As Ever.

Gestul a alimentat speculațiile că relația dintre platforma de streaming și celebrul cuplu se deteriorează. Potrivit speculațiilor apărute, Netflix ar fi „încheiat colaborarea” cu Meghan și Harry.

Recent, Harry și Meghan Markle au ajuns din nou ținta criticilor legate de activitățile lor profesionale. Mai multe publicații internaționale și comentatori regali susțin că, în ultimii ani, cuplul și-ar fi câștigat reputația de parteneri „dificili” în colaborările cu persoane și instituții de rang înalt, scrie Daily Express.

Informațiile au apărut pe fondul tensiunilor tot mai mediatizate între cei doi parteneri și Netflix, dar și al provocărilor întâmpinate în dezvoltarea proiectelor lansate după retragerea lor din rolurile active de membri ai familiei regale, în 2020.