Megan Fox a lansat vineri, 9 octombrie 2026, o pagină cu acces contra cost pe platforma Subs.com, unde promite fotografii, videoclipuri și postări care nu vor fi disponibile în alte locuri. Actrița americană, în vârstă de 40 de ani, va avea și rolul de coproprietară a platformei, într-o colaborare care îi oferă mai mult control asupra conținutului publicat și asupra relației cu fanii, potrivit PageSix.

Lansarea a fost însoțită de o serie de imagini promoționale și de fotografii publicate chiar de vedetă pe Instagram. Site-ul dedicat, meganfox.world, ar fi întâmpinat probleme de funcționare în primele ore, pe fondul numărului mare de accesări.

Noua pagină le oferă fanilor acces la materiale exclusive, momente surprinse cu telefonul actriței și posibilitatea de a interacționa mai direct cu aceasta. Proiectul urmărește să ofere o perspectivă mai personală asupra vedetei, dincolo de aparițiile publice și campaniile de promovare.

În imaginile realizate pentru lansare de fotografa Cibelle Levi, Megan Fox poartă un top alb inscripționat „smart brunette”, pantaloni de bikini roșii și un colier cu un design îndrăzneț.

Alte fotografii o prezintă în lenjerie neagră, iar materialele publicate pe Instagram includ și imagini în care actrița poartă un costum de baie metalizat, în timp ce se află într-o piscină.

Fox și-a descris seria de imagini publicate pe rețeaua socială drept „un thriller erotic neo-noir” și le-a îndrumat urmăritorilor către poveștile sale de pe Instagram pentru a găsi linkul oficial către noul conținut.

Megan Fox a explicat că decizia de a se implica în acest proiect are legătură cu felul în care creatorii își pot controla imaginea și relația cu publicul.

„De zeci de ani, femeilor li s-a spus că vizibilitatea înseamnă putere, în timp ce altcineva deține platforma, publicul sau imaginea”, a declarat actrița într-un comunicat de presă citat de Page Six. „Sunt interesată să văd ce se întâmplă atunci când femeile le dețin pe toate trei.”

Prin acest proiect, Fox nu se limitează la publicarea de conținut pe o platformă existentă, ci participă și la dezvoltarea afacerii. Potrivit publicației americane, actrița va deveni coproprietară Subs.com.

Tim Stokely, unul dintre cofondatorii platformei și o figură cunoscută pentru implicarea sa în dezvoltarea OnlyFans, a explicat că experiența lui Fox în industria divertismentului îi oferă o perspectivă relevantă asupra modului în care creatorii își pot administra propriul public.

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„Megan nu lansează pur și simplu o pagină pe Subs. Ea are un loc la masa deciziilor și ne ajută să construim platforma”, a afirmat Stokely, potrivit declarației citate de Page Six.

Lansarea se înscrie într-o tendință prin care personalitățile publice caută să distribuie conținut direct către comunitățile lor, prin servicii cu acces contra cost. Într-un asemenea model, creatorii pot avea mai mult control asupra materialelor publicate și pot dezvolta o relație mai directă cu abonații, în funcție de funcțiile oferite de platformă.

Pentru Megan Fox, proiectul adaugă o componentă antreprenorială activității sale publice. Implicarea în proprietatea platformei o diferențiază de vedetele care folosesc exclusiv servicii externe pentru a-și distribui materialele.

Detaliile complete privind tarifele de abonare, nivelurile de acces și eventualele beneficii suplimentare nu sunt precizate în informațiile publicate de Page Six.

Lansarea Subs.com vine după o altă campanie în care actrița a atras atenția printr-o abordare vizuală îndrăzneață. Cu o săptămână înainte, Fox a apărut într-o reclamă pentru Ro Sparks, un tratament eliberat pe bază de prescripție medicală pentru disfuncția erectilă.

În campanie, vedeta a purtat un costum roșu mulat și pantofi cu toc asortați. Într-un interviu acordat publicației People, ea a explicat că își dorește ca umorul să contribuie la reducerea stigmatizării asociate problemelor de sănătate sexuală.

„De ce să transformi un subiect care este deja dificil într-unul și mai apăsător? Este deja ceva serios, așa că lasă-l să fie și amuzant”, a spus actrița, potrivit publicației.

Fox a subliniat și importanța discuțiilor deschise despre aceste probleme, fără ca persoanele afectate să simtă că este ceva în neregulă cu ele.