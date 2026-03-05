Megan Fox, fotografii provocatoare. Machine Gun Kelly, fostul logodnic al actriței, a lăsat un comentariu care a devenit viral

Megan Fox a șters toate postările de pe Instagram și a revenit cu fotografii provocatoare, în lenjerie neagră și tocuri înalte, relatează foxnews.com. Machine Gun Kelly, fostul logodnic, a lăsat un comentariu care a stârnit reacții în mediul online.

Actrița Megan Fox, în vârstă de 39 de ani, și-a făcut revenirea pe Instagram după ce a șters toate postările anterioare. Pe 4 martie, aceasta a publicat cinci fotografii în care poartă un tricou negru și lenjerie asortată, completate cu șosete până la genunchi și pantofi cu toc pe care sunt imprimate frunze de marijuana. În dreptul imaginilor, Fox a scris: „ Totul este mai frumos pentru că suntem condamnați.”

În aceeași zi, vedeta a postat una dintre fotografii și în Instagram Story, adăugând mesajul: „Sunt în viață, au apărut poze noi.” Tot atunci, actrița a distribuit un clip din culisele ședinței foto, alegând ca singură legendă emoji-ul cu diavolul zâmbitor.

Imaginile au stârnit reacții pozitive din partea fanilor, care remarcă faptul că actrița nu pare să se fi schimbat de la apariția sa în “Transformers”. Un utilizator a scris: „Nu ai îmbătrânit deloc de pe vremea Transformers”, în timp ce altul a comentat: „De ce nu îmbătrânește niciodată😭🥀 e vampir sau cum?”.

Machine Gun Kelly, tatăl fiicei lor, Saga Blade, a reacționat cu un comentariu amuzant: „Mă bucur că am numărul tău de telefon.” Potrivit TMZ, gestul său nu reflectă o schimbare în statutul relației lor, iar cei doi rămân concentrați pe creșterea fiicei lor.

Fox și Kelly au devenit părinții unei fetițe, Saga Blade, în martie 2025. Actrița mai are trei fii, Noah, Bodhi și Journey, cu fostul soț, Brian Austin Green.

De asemenea, Kelly mai are o fiică, pe nume Casie, din relația anterioară cu Emma Cannon.

Cei doi s-au cunoscut pe platourile filmului “Midnight in the Switchgrass” și au început să se întâlnească în 2020. Machine Gun Kelly a cerut-o în căsătorie în 2022, însă ulterior logodna a fost anulată.

Atât Fox, cât și Kelly au trecut printr-o pierdere tragică a unui copil nenăscut. În cartea sa de poezii “Pretty Boys Are Poisonous”, actrița a abordat acest subiect personal. Într-un interviu acordat WWD în 2023, Fox a explicat dificultatea experienței: „Acea experiență a fost mult mai greu de suportat decât mi-aș fi imaginat și m-am întrebat cu adevărat: 'De ce a fost atât de dificil pentru mine?' Pentru că atunci când eram mai tânără, am avut o sarcină ectopică. Am trecut prin alte situații pe care nu le voi spune, pentru că Doamne ferește să se înfurie lumea. Dar am trecut prin alte probleme similare, însă nu cu cineva de care eram atât de îndrăgostită.”

Fox a mai spus că iubirea pentru Kelly a făcut ca pierderea să fie cu atât mai dureroasă și că a transpus suferința în scrierile sale: „Acea iubire a făcut ca avortul să fie cu adevărat tragic pentru mine și m-a lăsat cu multă durere și suferință. Așa că am pus asta în multe dintre scrierile mele. El a scris și despre aceste experiențe în albumele sale. Mi s-a părut că este ceva ce pot să abordez public pentru că a fost tratat într-un fel prin intermediul lui, așa că am și eu un spațiu pentru a mă exprima.”

În martie 2025, Fox a fost invitată la podcastul “Call Her Daddy”, unde a confirmat că logodna cu Kelly fusese anulată. La întrebarea gazdei Alex Cooper despre relația lor, actrița a răspuns: „Toate acele lucruri sunt adevărate și s-au întâmplat.” Ea a adăugat: „Am învățat că această relație nu este pentru consum public. Așa că, în prezent, nu am un comentariu despre starea relației propriu-zise.”

Conform TMZ, în ciuda comentariului amuzant al lui Kelly la postarea de pe Instagram, cuplul nu a schimbat nimic în relația lor și rămâne concentrat pe creșterea fiicei Saga, care va împlini un an la sfârșitul acestei luni.